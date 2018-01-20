FETÖ'nün mülakatlarda 'kırmızı-yeşil kalem' hilesi!

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucu eski Emniyet Amiri E.Ü. hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Emniyet amiri önemli itiraflarda bulundu.

DHA- FETÖ/PDY'nin Kars Emniyet Müdürlüğü'ndeki 'mahrem imam' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen eski Emniyet Amiri E.Ü. tutuklandı Meslekten ihraç edilen E.Ü. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kars 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



Hazırlanan iddianamede, örgütün, mülki idare, emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve yargı gibi stratejik kurumlar için öğrencileri özel şartlarda seçip bu kurumlara yerleştirmek için hazırlanması yer aldı. Örgütün bu öğrencilerin deşifre olmaması için 'hücre tipi' yapılanma modeli uyguladığı belirtilen iddianamede, örgütün askeri okulların yarı sıra Polis Akademisi ve Polis Koleji'ne girecek öğrencileri kendi dershanelerinde yetiştirdiğine ancak bu öğrencilerin dershaneye gerçek isimleriyle kayıt yaptırılmadığına vurgu yapıldı.



Özel olarak hazırlanan bu öğrencilere sınav sorularının önceden verildiğine değinilen iddianamede, bu uygulamaya da örgüt söyleminde 'Fetih okutmak' dendiğine işaret edildi. 'Fetih okutma'nın sınavlarda çıkacak soruların öğrencilere okutulup ezberletilmesi olduğu anlatılan iddianmede, E.Ü.'nün itiraflarına yer verildi.





Polis Akademisi'nde görev yaparken okula alınacak öğrenciler için yapılan bazı mülakatlarda görev yaptığını hatırlatan E.Ü. katıldığı mülakat heyetinde yapılanları şöyle anlattı:"Polis Akademisi'nde görev yaptığım ve tam yılını hatırlayamadığım dönemde senede bir kez yapılan Polis Okulu Öğrenci Adayı Seçme Mülakatı'na ben de görevlendirildim. Bu sınav komisyonunda başkan olarak dönemin Polis Akademisi Dekan Yardımcısı Ö.A., 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü A.D., polis kolejinden doktor, ben ve iki personel vardı. Örgüt bu ve benzeri mülakatlarda hileler yapıp kendi mensuplarına yanlı davranıyordu. Öğrenci aday mülakatı yerine girdiğimde Ö.A., elindeki listeye göre, önce kırmızı veya yeşil renkli bir kalem kaldırırdı. Kırmızı kalem kaldırıldığında öğrenci adayının başarısız olmasına yönelik zor sorular, yeşil kalem kaldırıldığında öğrenci adayının başarılı olması için kolay sorular sorulurdu. Benim görevim elemeye yönelik değil şahsın psikolojisini değerlendirmeye yönelik sorular sormaktı."İtirafçı Emniyet Amiri E.Ü.'nün önümüzdeki günlerde 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak.