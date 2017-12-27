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27.12.2017 15:35

FETÖ'nün 'kripto' askerlerine operasyon: 11 gözaltı

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FETÖ'nün 'kripto' askerlerine operasyon: 11 gözaltı
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ / PDY soruşturması kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyonla 9'u muvazzaf 11 asker gözaltına alındı.

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, (DHA) -  Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY mensubu 'kripto' askerlere yönelik Zonguldak, İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, muvazzaf askerler Y.K., B.K., G.K., F.O., A.Z, S.D., M.E., K.D. ve A.E. ile daha önce meslekten ihraç edilen E.T. ve M.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin 2013- 2016 yılları içerisinde gizli haberleşme sistemleriyle haberleşerek, örgütsel faaliyetlerde bulundukları ileri sürüldü.

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