FETÖ'nun 'Emniyet imamı' yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM), ekipleri tespit ettikleri FETÖ'nun Gaybubet evine yönelik operasyon düzenledi. Şafak baskınıyla girilen evde örgütün, emniyet imamı olduğu iddia edilen Mehmet Yıldız gözaltına alındı.
Cep telefonunda 'ByLock' programı yüklü olduğu saptanan eski Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Yıldız'ın, Eylül 2016'da tutuklandığı daha sonra mahkeme kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi. Tekrar açılan dosyada, Yıldız'ın örgütün üst düzey mahrem imamı olduğu, Emniyet içerisinde müdür ve polis memurları ile sohbetler düzenlediği ortaya çıktı. Dini sohbetler adı altında, yapılan buluşmalarda polisleri terfi ettirilmesini organize eden Yıldız'ın ayrıca bu buluşmalarda kripto şifreler verdiği de saptandı.
KOD ADI: SİNAN
"BYLOCK İLE İLGİM YOK' DEMİŞ"
Sorgulanan Yıldız, Eylül 2016 çıkarıldığı mahkemede cep telefonunda çıkan 'Bylock' programıyla ilgili, "Bu programı bilmiyorum. Benim hiç bir alakam yok" dediği belirtildi. Görüşmelerin büyük bir bölümünde ise örgütün, mahrem imamlarıyla ilgili yaptığı anlaşılan Yıldız, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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