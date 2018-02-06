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06.02.2018 13:40

FETÖ'den yargılanan kaleci hakkında karar

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FETÖ'den yargılanan kaleci hakkında karar
Kastamonuspor 1966 kalecisi Oğuzhan Bahadır hakkında karar verildi.

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU, (DHA)- Kastamano'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966 kalecisi Oğuzhan Bahadır hakkında beraat kararı verildi.

Kastamonuspor 1966 kalecisi Oğuzhan Bahadır, kentte sürdürülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla 17 Temmuz 2017 günü tutuklandı. 17 gün cezaevinde kalan Bahadır, daha sonra serbest bırakılarak tutuksuz yargılandı.

Bu sabah Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Bahadır, 'ByLock' programını kullanmadığını tekrarladı. Kararını açıklayan mehkeme heyeti, Bahadır hakkında beraat kararı verdi.

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