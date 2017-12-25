  • BIST 111.765
  • Altın 156,155
  • Dolar 3,8076
  • Euro 4,5216
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -4 °C
26.12.2017 02:35

FETÖ’den yargılanan çiftçiye 6 yıl 3 ay hapis cezası

»
FETÖ’den yargılanan çiftçiye 6 yıl 3 ay hapis cezası
İzmir’de, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp, hakkında dava açılan çiftçi Erhan Çetiner, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamındaÿçiftçi Erhan Çetiner, 2016 yılının Ekim ayında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan Çetiner hakkında, ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın bugünkü son duruşmasına tutuklu sanık Erhan Çetiner ile avukatı katıldı.

YARDIM YAPMADIM

Savcı, sanık hakkındaki tanık ifadelerini arama tutanakları, bağış kayıtları, dernek üyelikleri ile Bank Asya hesap hareketleriyle birlikte değerlendirilip, ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan Çetiner’in cezalandırılmasını talep etti. Sanık Çetiner ise savunmasında, 15 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Köyde yaşayan çiftçi biriyim. Örgütün amaçlarını bilerek, yardım yapmadım" dedi ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa önce 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Duruşmalardaki iyi hali dikkate alınan Erhan Çetiner, cezası 6 yıl 3 aya düşürülerek, tahliye edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şanlıurfa'da korkutan deprem25 Aralık 2017 Pazartesi 21:15
  • Sevgilisini başka kadınla yakaladı, tokadı patlattı!25 Aralık 2017 Pazartesi 20:14
  • Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü25 Aralık 2017 Pazartesi 20:10
  • Günlerdir kayıp genç, bakın nerede bulundu!25 Aralık 2017 Pazartesi 20:05
  • Leylek yuvasını vinçle taşıdılar25 Aralık 2017 Pazartesi 19:53
  • Malatya'da 2 bin yıllık küp bulundu25 Aralık 2017 Pazartesi 19:28
  • Hırsızlık şüphelisinden tuhaf savunma25 Aralık 2017 Pazartesi 18:11
  • 23 muvazzaf astsubay gözaltına alındı25 Aralık 2017 Pazartesi 17:06
  • 12. Bodrum Mandalina Şenliği25 Aralık 2017 Pazartesi 13:51
  • Baba dehşeti! Oğlunun el ve ayaklarını bağlayıp...25 Aralık 2017 Pazartesi 13:03
    • FOTO GALERİ
    • Trump kızıyla ensest ilişki mi yaşıyor?
    • Evinin bahçesinde buldu, şok oldu!
    • Nehrin üzerinde yürüyen adamın numarası ifşa oldu
    VİDEO GALERİ
    • Teröristlerin kaçış bölgeleri böyle bombalandı
    • CHP'li Budak: Terörü herkes istediği gibi yorumlayabilir
    • CHP Sözcüsü Tezcan AKP'yi topa tuttu: Diktatörlük peşindesiniz
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti