  • BIST 120.702
  • Altın 162,975
  • Dolar 3,7491
  • Euro 4,6549
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
26.01.2018 18:55

FETÖ'den tutuklanan hakim ve savcı hakkında karar

»
FETÖ'den tutuklanan hakim ve savcı hakkında karar
Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'gaybubet evleri'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan eski savcı Hakan D. tutuklandı, eski hakim olan eşi Ayşe D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Alparslan ÇINAR / ANTALYA, (DHA)- Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe teşebbüsünden bir gün sonra, örgütün üst düzey sorumlularından olduğu öne sürülen savcı Hakan D. ile hakim eşi Ayşe D. hakkında yakalama kararı çıkardı. Yapılan operasyonda, şüpheli çift evlerinde bulunamadı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, meslekten ihraç edilen çift için teknik takip başlattı. Ekipler, çiftin, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde, örgütün üyelerini gizlemek için oluşturduğu 'gaybubet evi'nde kaldığını belirledi. Geçen 19 Ocak'ta eve yapılan baskında çift gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 1 tabanca ile bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

CEP TELEFONU KULLANMADILAR

Örgütün üst düzey sorumlularından oldukları, 'abi' ve 'abla' konumunda bulundukları iddia edilen Hakan D. ve Ayşe D.'nin FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu kaydedildi. Yakalanmamak için cep telefonu kullanmadığı, yerlerinin de tespit edilmemesi için sürekli adres değiştirdiği belirlenen çift, sorgularının ardından dün adliyeye sevk edildi.

Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Hakan D. 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı. Eşi Ayşe D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2018 AÖF sonuçları açıklandı! Tıkla 2018 AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları sorgula!26 Ocak 2018 Cuma 15:03
  • İstanbul'da kamyon alt geçide sıkıştı26 Ocak 2018 Cuma 14:54
  • Feyzioğlu’ndan 'mektup' çıkışı: O mektubu...26 Ocak 2018 Cuma 14:37
  • Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı26 Ocak 2018 Cuma 14:37
  • ERÜ personeline 1 günlük kar izini26 Ocak 2018 Cuma 14:11
  • Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen IŞİD'li tahliye edildi26 Ocak 2018 Cuma 14:09
  • Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'dan flaş karar!26 Ocak 2018 Cuma 13:54
  • İstanbul Tabip Odası Başkanı'ndan Erdoğan'a yanıt26 Ocak 2018 Cuma 13:45
  • Hayvanları beslediler, cezalandırıldılar26 Ocak 2018 Cuma 13:23
  • Diyanet'in tavsiyesinin dinlenmemesi faciayı önlemiş26 Ocak 2018 Cuma 13:21
    • FOTO GALERİ
    • Kas büyütme yağı kollarını bu hale getirdi
    • Kılıçdaroğlu Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti
    • Kılıçdaroğlu Kartal'da tapu dağıtım törenine katıldı
    VİDEO GALERİ
    • Hatay Reyhanlı'ya roket atıldı!
    • İstanbul'da kamyon alt geçide sıkıştı
    • Sosyal medyayı yıktı geçti: Herkes onu konuşuyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti