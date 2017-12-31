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31.12.2017 14:05

FETÖ’den ilginç izdivaç itirafları

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FETÖ’den ilginç izdivaç itirafları
İstanbul Polisi’nin FETÖ’nün “İzdivaç Yapılanması”na yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan bir kadının ifadesinde örgütle ilgili ilginç bilgiler ortaya çıktı.

HABİP ATAM - SÖZCÜ - Evlendirme derneği kuran örgütün "mini etek giymek" ve "içki içmek" gibi kamuflaj yöntemlerini fedakarlık hadisleriyle anlattıkları öğrenildi. Örgüt içinde PKK yandaşlarına FETÖ için burs toplatıldığı da ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla önceki hafta düzenlenen operasyonda FETÖ’nün izdivaç imamları listesindeki 65 şüpheli gözaltına alındı.  İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen operasyonda ifade veren kadınlardan Ö.T.’nin anlattıkları, FETÖ’yle ilginç detayları ortaya koydu.

BAŞKASI İÇİN İÇKİ FETVASI

Üniversite son sınıf öğrencisi iken kaldığı FETÖ evindeki abla adı verilen örgüt üyelerinin kendilerini izdivaç ablalarına yönlendirdiğini anlatan Ö.T. ifadesinde çarpıcı detaylara da yer verdi. Izdivaç ablası adı verilen kadınların, başkası için içki içilebileceği ve mini etek giyilebileceğini dile getiren Ö.T.’nin ifadesinde şunları anlattığı öğrenildi. “Genelde kızlar toplanır ve dini duygularla bazı fedakarlıklar yapmamız gerektiğini ve bunu bazen bir başka kişi için de yapabileceğimiz bize hadislerle anlatılırdı. Bu kapsamda başımızı açabileceğimiz, içki içebileceğimiz, mini etek giyebileceğimiz söylenirdi. Bu konunun evleneceğimiz kişinin konumuna bağlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü evlenilecek kişi bir asker ise eş adayının ona göre seçilmesi gerekiyordu. Başka bir memursa ona göre seçilmesi gerekiyordu”


“EŞİNİN ADINI EVLENECEĞİ GÜN ÖĞRENDİ”

Örgütün izdivaç için kurduğu derneklere de gidildiğini anlatan Ö.T., eşinin adını ve işini evleneceği güne kadar bilmeyen bir arkadaşının yaşadıklarını, “Z.K. isimli arkadaşım izdivaç yöntemiyle evleneceği zaman nişanlı olduğu kişiyle evde tanışmıştı. Bunu da bana söylemişti. Burada enteresan bir şey anlatmak istiyorum. Evleneceği kişinin ismini mesleğini hatta hiçbir özel bilgisini evleneceği güne kadar bilmediğini söylemişti. Bunun tedbir için yapıldığını düşünüyorum” diyerek anlattığı öğrenildi.

PKK İTİRAFI

Ö.T.’nin ifadesinde, FETÖ’nün PKK yandaşlarına bakışıyla ilgili yaşadıklarının da yer alması dikkat çekti. Ö.T.’nin ifadesinde yaşadıklarını, “H.N. bazen bize birşeyler getirir. Bazen de burs toplardı.  PKK sempatizanlığı vardı. Kendisi bana açıkça ailesinin PKK'yı desteklediğini söylemişti. Hatta bana PKK'yı destekleyip desteklemediğimi sormuştu. Bu durum bana garip gelmişti. Çünkü hizmet hareketi olarak bildiğimiz yapının PKK'yı destekleyen kişiyi niye barındırdığını anlayamamıştım.Ama daha sonra bu durumda olan birkaç kişiyi daha tanıdım. Ve şunu anladım cemaat için PKK'lı, ateist, yabancı uyruklu  kişileri barındırmak problem değildi” diyerek anlattığı öğrenildi.

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