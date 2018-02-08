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08.02.2018 19:10

FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

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FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı
'FETÖ' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında,  aranan eski Trabzon Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü  Mehmet Demircioğlu, Samsun'da gözaltına alındı.

Yaklaşık bir yıldır aranan Demircioğlu'nun  'görevi kötüye kullanma ve zimmet' suçlamalarıyla da arandığı belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro ekipleri, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde "terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla yaklaşık bir yıldır aranan Demircioğlu'nun İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki sitede eşinin adına kayıtlı evde kaldığını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin, Hakkari Ağır Ceza Mahkemesince, "görevi kötüye kullanma ve zimmet" suçlamasıyla da arandığı öğrenildi.

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