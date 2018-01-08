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08.01.2018 23:20

FETÖ'cüyüm' itirafında bulunan Yüzbaşı Akın serbest bırakıldı

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FETÖ'cüyüm' itirafında bulunan Yüzbaşı Akın serbest bırakıldı
"FETÖ'cüyüm" itirafında bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CUMHURİYET - 15 Temmuz gecesi darbeci askerlere direndiği iddiasıyla "kahraman" ilan edilen, daha sonra da "FETÖ üyesiyim" itirafında bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 Temmuz gecesi darbeci askerlere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilip ve madalya ile ödüllendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın, “Ben FETÖ üyesiyim” diyerek teslim olmuştu. 

İddiaya göre, yürütülen bir soruşturmada gözaltına alınma endişesiyle harekete geçen Yüzbaşı Akın, hemen komutanının yanına giderek, "Komutanım FETÖ konusunda sakladığım bir şeyler var" itirafında bulunmuştu. 

Durumun ciddiyetini anlayan komutanı da Akın'ı savcılığa yönlendirdi. Yüzbaşı Burak Akın da Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek itirafçı oldu. Yüzbaşı Akın'ın 'itirafçı' olarak tutuklanmaktan kurtulmaya çalıştığı öne sürülmüştü. Yüzbaşı Burak Akın'ın FETÖ imamlarının isimlerini verdiği de öne sürülmüştü.

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