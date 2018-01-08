'FETÖ'cüyüm' itirafında bulunan Akın nöbetçi hakimliğe sevk edildi

'FETÖ'cüyüm' itirafında bulunarak teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma müdürü Burak Akın, serbest bırakılmak üzere nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

15 Temmuz gecesi, darbecilere direndikten ve bacağından vurulduktan sonra kahramanlık madalyası alan, geçen günlerde 'FETÖ'cüyüm' diyerek çarpıcı itiraflarda bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma müdürü Burak Akın, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmak üzere nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, savcılık sorgularının ardından Fuat Söylemez ve Abdülkadir Koçyiğit'in de adli kontrol şartı ile serbest bırakılmak üzere nöbetçi hakimliğe sevk edildiği öğrenildi.