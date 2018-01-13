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13.01.2018 22:35

FETÖ tutukluları Hakan Atilla davasıyla ilgili sorguda

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FETÖ tutukluları Hakan Atilla davasıyla ilgili sorguda
FETÖ'den tutuklu bulunan emniyet müdürlerinin ABD'ye yasa dışı belge aktardıkları iddia edildi.

FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski polis müdürü Yakup Saygılı ile yardımcıları Kazım Aksoy ve Yasin Topçu'nun, ABD'ye yasa dışı belge aktardıkları ve bu belgelerin ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan ve ilerleyen süreçte iş adamı Reza Zarrab'ın tanık olduğu eski Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada kullanıldığı iddiasına ilişkin emniyette ifadelerine başvuruluyor.

'FETÖ' dava ve soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakup Saygılı ile yardımcıları Kazım Aksoy ve Yasin Topçu, ABD'ye yasa dışı şekilde belge aktardıkları ve bunların Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada kullanıldığı iddiasına ilişkin ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Saygılı, Aksoy ve Topçu, dün akşam saatlerinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tutuklu bulundukları Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirilen Saygılı, Aksoy ve Topçu'nun, görevde bulundukları dönemde ABD'ya yasa dışı şekilde belge gönderdikleri ve bunların Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın yargılandığı davada kullanıldığı iddiasıyla ilgili ifadelerine başvurulduğu belirtildi.

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