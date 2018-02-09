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09.02.2018 03:25

FETÖ sanığı ünlü işadamı itirafçı olunca tahliye edildi

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FETÖ sanığı ünlü işadamı itirafçı olunca tahliye edildi
Kütahya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan madeni yağ fabrikası sahibi işadamı Göksel Özçınar, yargılandığı mahkeme tarafından tahliye edildi.

Kütahya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Özçınar, örgütle ilgili bildiklerini anlattı. Özçınar, Fetullah Gülen'in çok tehlikeli ve kinci bir yapısının olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Örgütün sözde üst düzey il yapılanmasında bulunan ve darbe girişiminin ardından yurtdışına kaçan örgütün emlak işlerinden sorumlu olan Süleyman Doğan yaşlı bir kadını kandırarak arazisini bağış adı altında örgüte kazandırdı. Daha sonra bu arazinin satışı başkalarının üzerine yapıldı. Kesilen kurban etleri fakirlere dağıtılmak yerine örgüte yakın iş yerlerine satıldı ve ben bu duruma karşı çıktım. Örgütün sözde il imamı Ali Peksöz, dönemin Kütahya Valisi Kenan Çiftçi'nin de aralarında bulunduğu 8 kişilik bir heyetle 2012'de Pensilvanya'ya gittik. Gözaltına alındığımızda birlikte emniyette olduğumuz kişilerle bunu söylememe kararı aldık ve söylemedik. Sonrasında bunu ilk kez ben bu mahkemede söyledim. Fetullah Gülen bir hoca değildir, cami imamı değildir. Dış güçler tarafından eğitilmiş çok tehlikeli ve kinci yapısı olan biri. Pensilvanya'da Gülen'in yaşadığı çiftliğin yanında radikal örgütlerin eğitildiği alanlar olduğunu da gittiğimde öğrendim."

Kütahya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, etkinlik pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen ve örgütle ilgili bilgiler veren tutuklu sanık Göksel Özçınar'ın adli kontrol kararı ile tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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