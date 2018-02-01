FETÖ sanığı polise 7.5 yıl, eşine 6 yıl 3 ay hapis cezası

SİVAS'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında dava açılan tutuklu sanık eski polis memuru Ahmet Ceran'a 7 yıl 6 ay, tutuksuz yargılanan eşi Kevser Ceran'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - Ahmet Ceran, uzun tutukluluk süresi ve sağlık sebepleri dikkate alınarak, tahliye edildi.

Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Ceran ile tutuksuz yargılanan eşi Kevser Ceran ve avukatları katıldı. Önceki ifadelerini tekrarladığını belirten Ahmet Ceran, "Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, eski polis memuru Ahmet Ceran'a 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay, eşi Kevser Ceran'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, Ahmet Ceran'ı uzun tutukluluk süresi ve sağlık sebeplerini dikkate alarak, tahliye etti.