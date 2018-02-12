FETÖ sanığı eski komiserlere 7.5'ar yıl hapis

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski komiserler Mehmet Bilgili ve İsmail Gülgen, 7,5'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamalarıyla açılan davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar Mehmet Bilgili ve İsmail Gülgen ile avukatları katıldı.

Duruşmada, önceki ifadelerini tekrarladığını belirten sanık Bilgili, "Suçsuzum, beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Diğer sanık Gülgen de uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Bilgili ve İsmail Gülgen'e 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5'ar yıl hapis cezası verdi. Heyet, tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak Gülgen'i tahliye etti.