  • BIST 114.923
  • Altın 161,475
  • Dolar 3,8056
  • Euro 4,6632
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
12.02.2018 17:35

FETÖ sanığı eski komiserlere 7.5'ar yıl hapis

»
FETÖ sanığı eski komiserlere 7.5'ar yıl hapis
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski komiserler Mehmet Bilgili ve İsmail Gülgen, 7,5'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, (DHA)-  FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamalarıyla açılan davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar Mehmet Bilgili ve İsmail Gülgen ile avukatları katıldı.

Duruşmada, önceki ifadelerini tekrarladığını belirten sanık Bilgili, "Suçsuzum, beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Diğer sanık Gülgen de uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Bilgili ve İsmail Gülgen'e 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5'ar yıl hapis cezası verdi. Heyet, tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak Gülgen'i tahliye etti.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Skandal açıklamaları ile ünlü isimden sürpriz karar12 Şubat 2018 Pazartesi 16:12
  • Cami tuvaletinin çalınan kapısı orada bulundu12 Şubat 2018 Pazartesi 15:29
  • TSK Afrin'in acı bilançosunu açıkladı! İşte şehit ve yaralı sayısı12 Şubat 2018 Pazartesi 15:04
  • İçişleri Bakanlığı son bir haftanın bilançosunu açıkladı12 Şubat 2018 Pazartesi 14:30
  • İddianamede Orgeneral Saldıray Berk ayrıntısı12 Şubat 2018 Pazartesi 14:07
  • FETÖ sanığı eski komiserlere 7.5'ar yıl hapis12 Şubat 2018 Pazartesi 14:04
  • Semih Terzi'nin eşi hakkında karar12 Şubat 2018 Pazartesi 14:00
  • Ünlülerin Erdoğan sevgisi yarışına Ajda Pekkan da katıldı12 Şubat 2018 Pazartesi 13:30
  • AKP'li vekilin kardeşi tacizden gözaltına alındı!12 Şubat 2018 Pazartesi 13:21
  • Furkan Vakfı operasyonunda skandal savunma!12 Şubat 2018 Pazartesi 12:54
    • FOTO GALERİ
    • Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı belli oldu! İşte özgeçmişleri
    • Hüsamettin Cindoruk’tan Berberoğlu’na duygusal mesaj
    • Sevgililer gününde bu tuzağa düşmeyin!
    VİDEO GALERİ
    • Cristiano Ronaldo’dan sosyal medyayı sallayan video
    • Şişli'nin ilk belediye başkanına son görev
    • Türkiye’nin konuştuğu o kahraman şehit oldu
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti