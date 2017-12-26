  • BIST 112.045
  • Altın 156,473
  • Dolar 3,8084
  • Euro 4,5147
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 2 °C
26.12.2017 14:55

FETÖ operasyonunda 11 asker tutuklandı

»
FETÖ operasyonunda 11 asker tutuklandı
Kars merkezli 12 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda 11 asker tutuklandı.

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)- Kars merkezli 12 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında rütbeli 11 muvazzaf asker tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kars merkezli, Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Düzce, Edirne, Hakkari, Kahramanmaraş, Erzincan, Sivas ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve askeri yapılanma içerisinde bulunan örgüt mensuplarının yakalanması için yapılan operasyonda, 3 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 9 üsteğmen, 8 astsubay toplam 25 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, FETÖ/PDY içinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten mahrem imamların; kendileri ile irtibatta oldukları TSK personelinin deşifre edilmesini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit özel hatlar üzerinden iletişim kurdukları yönünde bilgiler elde edildiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 14 şüpheli ise 'etkin pişmanlık hükümleri'nden yararlanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İBB, Tuzla'daki kokunun nedenini açıkladı26 Aralık 2017 Salı 14:14
  • İntihar ettiği söylenen asteğmenin ailesi: İnanmıyoruz26 Aralık 2017 Salı 14:14
  • 11 yaşındaki kızını istismar eden baba hakkında karar26 Aralık 2017 Salı 14:06
  • Köylülerin madene karşı hukuk mücadelesi sürüyor26 Aralık 2017 Salı 13:40
  • Kafasını uzatıp dükkanın içine böyle baktı ama...26 Aralık 2017 Salı 13:24
  • Tuzla'daki kokuya ilişkin yeni gelişme26 Aralık 2017 Salı 13:18
  • FETÖ operasyonunda 11 asker tutuklandı26 Aralık 2017 Salı 13:01
  • Sızma girişiminde bulunan teröristlere darbe26 Aralık 2017 Salı 12:55
  • Adil Öksüz '15 Temmuz'dan 4 ay önce o toplantıya katılmış26 Aralık 2017 Salı 12:51
  • 696 sayılı KHK niye olay oldu: Taha Akyol 4 vahim hatayı yazdı!26 Aralık 2017 Salı 12:41
    • FOTO GALERİ
    • Yok böyle Noel kutlaması!
    • Seksi piyanist sosyal medyayı salladı
    • İlk yılbaşlarını kutlayacak olan yeni doğmuş bebekler
    VİDEO GALERİ
    • İstanbul'da görülen ışık hüzmesi Sakarya'da da görüntülendi
    • Kafasını uzatıp dükkanın içine böyle baktı ama...
    • THY'den 50. evlilik yıl dönümü sürprizi
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti