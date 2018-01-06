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06.01.2018 17:55

FETÖ lideri Gülen'in yeğeni saklandığı evde yakalandı

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FETÖ lideri Gülen'in yeğeni saklandığı evde yakalandı
FETÖ lideri Fethullah Gülen'in yeğeni Keysan Gülen, İstanbul'da saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

SAKARYA, (DHA)- Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında FETÖ lideri Fethullah Gülen'in yeğeni Keysan Gülen, İstanbul'da saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Fethullah Gülen'in yeğeni Keysan Gülen, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak operasyonu sonucu İstanbul Ümraniye'de saklandığı evde yakalanarak Sakarya'ya getirildi.

Sakarya'da daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Fethullah Gülen'in diğer yeğeni Şamil Gülen tutuklanırken, gözaltına alınan Keysan Gülen'in sorgusu devam ediyor.

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