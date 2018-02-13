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14.02.2018 06:35

FETÖ lideri Gülen'in yakını hakkında karar

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FETÖ lideri Gülen'in yakını hakkında karar
Erzurum'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fethullah Gülen'in amcasının oğlu Dursun Yaşar Gülen, örgüte yardım ettiği gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapse mahkum edildi.

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Dursun Yaşar Gülen ve avukatı katıldı. 

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütün finans kaynağı olan Bank Asya'daki hesap hareketlerinde artış olduğunun anlaşıldığını belirtti. 

Savcı mütalaasında, bu nedenle sanığın "Silahlı terör örgütü üyeliği"nden değil eylemlerine uyan "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmasını talep etti. 

Dursun Yaşar Gülen, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, aleyhindeki beyanları kabul etmediğini belirterek, terör örgütüne yardım etmediğini belirtti. 

Örgüte her türlü laneti yağdırdığını ifade eden Gülen, "Bilerek hiçbir suç işlemedim, bilmeyerek yaptıysam Allah bilmeden yaptığımız günahlarımızı affeder, vicdanen rahatım. Bankalara yüklü miktarda borçlarım vardır. Köydeki bütün mahsullerim ziyan oldu. Bu devlete zarar veren her kim varsa Allah'ın laneti üzerine olsun." dedi. 

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Gülen'e "Terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis verilmesini kararlaştırdı. 

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İKİNCİ DAVA 

Aynı mahkemedeki bir başka davanın duruşmasında da örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Fetullah Gülen'in amcasının diğer oğlu Lütfü İhsan Gülen hazır bulundu. 

Sanık Gülen savunmasında, terör örgütüyle hiçbir bağının bulunmadığını iddia ederek, "Gizli tanığın aleyhimdeki beyanlarını kabul etmiyorum." diye konuştu. 

Mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi. 

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