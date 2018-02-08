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08.02.2018 05:50

FETÖ firarisi gazeteciler Twitter'da birbirine girdi

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FETÖ firarisi gazeteciler Twitter'da birbirine girdi
FETÖ firarisi Emrullah Uslu ile FETÖ firarisi Tuncay Opçin, sosyal medyada birbirine girdi.

Emrullah Uslu, Twitter hesabından Fethullah Gülen ve Cemaati’ne yönelik “Reis diyorsa doğrudur, Hocaefendi söylüyorsa doğrudur, Reis hayat memat mücalesi verirken eleştiri doğru değil, Cemaat dayak yerken eleştiri doğru değil, Reisi eleştiriyorsun CIA uşağı hain kaç paraya sattın kendini, Cemaati eleştiriyorsun ne aldın, farkınız?” mesajıyla eleştiriler yöneltti.

Oda TV'nin haberine göre FETÖ firarisi Tuncay Opçin‏ ise “Tebrik ederim, çok iyi kıyaslama yapmışsın. Mübarekler, bugüne kadar kaç cemaat/sosyal grup araştırması, çalışması yaptınız? Kaç case çalıştınız? Çalıştınız da bizim mi haberimiz yok? Bayık muhabbetleri bırakın. Ben iyi kötü kitap okuyan bir kişiyim. Konuyla ilgili hiçbirinizin bir kitabını hatırlamıyorum. Bilimsel makalesini görmedim. Türkiye'de dini grupları araştıran bir-iki isim vardır. Bunlar da sizler değilsiniz. Biriniz Cemaat'in mistik oluşundan dert yanıyor, İslami anlamda grupla, sosyolojik anlamda grubu aynı zanneden bir cehaletin söylediklerini niye ciddiye alalım/alayım? Ciddiye alınmak istiyorsan/istiyorsanız ciddi olun, yazdıklarınızı ciddi ciddi düşünüp yazın” mesajlarıyla yanıt verdi.

İşte o mesajlar:

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Tuncay Opçin’in mesajlarının ardından ise Emrullah Uslu, “İşte ‘cemaati eleştirmeyin’ yaklaşımına bir örnek: Bu örnekle O gözlemime destek verdiğin için çok teşekkürler. Yaparsam bir akademik çalışma o çalışmanın ilk başına bu twiti alacağım” yanıtını verdi.

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Tuncay Opçin’den ise “Çok iyi yaparsın. Ben de bu kadar cehalet ancak tahsille mümkün olur, sözünün doğrulatmak için yazdıklarını örnek göstereceğim. Biraz ciddiyet. Konuyla ilgili müktesabatını merak ediyorum. Hem ilahiyat hem de sosyoloji, antropoloji anlamında. Akademisyenim beni ciddiye alın diyorsunuz, akademik çalışmanı görelim dediğinde de yan çiziyorsunuz” diye karşılık verdi.

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Tuncay Opçin’in mesajlarına sert çıkan Emrullah Uslu “Tuncay saçmalamayı bırak: Hangi akademik görüş twitterde ifade edilmiş. Saçmalamak için yeni şeyler uydurmana gerek yok. Twtitterde kısa gözlemler paylaşırsın. Elbette o gözlemimi en başta sen doğruluyorsun. Ne yaptığının ve dediğinin farkında bile değilsin...” diye tweet attı.

Bu kez Opçin ise “Muhterem, Efendimiz insanlara akıllarına göre hitap etmiye buyuruyor. Bu durumda seninle konuşmaya gerek yok. Bilmem anlayabildin mi?” mesajıyla yanıt verdi.

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(medya faresi)

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