  • BIST 120.845
  • Altın 163,297
  • Dolar 3,7910
  • Euro 4,6826
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -2 °C
30.01.2018 00:55

FETÖ davasında 6 iş adamına tahliye

»
FETÖ davasında 6 iş adamına tahliye
DENİZLİ’deki 29’u tutuklu 68 sanıklı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması davasında, örgüte finans desteği sağladıkları ve il yapılanmasını oluşturdukları iddiasıyla yargılanan tutuklu 6 iş adamı, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

DHA - EGS Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen FETÖ/PDY davasının beşinci duruşmasına, 29’u tutuklu, 68 sanık ile yakınları ve avukatlar katıldı. Duruşmada sanıkların savunmalarını tamamlamasının ardından avukatlar müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Ardından mahkemeye heyeti, duruşmaya ara verdi.

ADLİ KONTROLLE TAHLİYE

Yaklaşık 3 saat süren aranın ardından verilen ara kararla, tutuklu sanıklardan iş adamları Sezai Günalp, Osman Özen, Osman Refik Esmek, Hüseyin Moralıoğlu, Osman Kiriş ve İsmail Gürsoy, ByLock tespit tutanaklarında isimlerinin olmaması ve tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme heyeti, duruşmayı ise 21 Mayıs 2018’e erteledi.

 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayyumdaki o şirkete yeni CEO atandı29 Ocak 2018 Pazartesi 20:29
  • Eski ÖSYM Başkanı 'FETÖ'den hakim karşısına çıktı29 Ocak 2018 Pazartesi 19:54
  • İş isteyen adam kendini yaktı; AKP’li başkan: Kurgu mu bilemiyorum...29 Ocak 2018 Pazartesi 19:44
  • 68'lilerin 'Remzi Baba'sı yaşamını yitirdi29 Ocak 2018 Pazartesi 18:51
  • Sağlıkta şiddete ders niteliğinde karar29 Ocak 2018 Pazartesi 18:45
  • KHK ile atılmıştı: Yerine AKP milletvekilinin oğlu atandı!29 Ocak 2018 Pazartesi 18:17
  • 115 hamile çocuk skandalında yeni gelişme29 Ocak 2018 Pazartesi 17:38
  • Siirt'te 4 bölge kapatıldı29 Ocak 2018 Pazartesi 17:02
  • Küçük kızını taciz eden sanık tutuklanmayınca anne fenalaştı29 Ocak 2018 Pazartesi 16:55
  • Erdoğan hedef göstermişti! TTB üyeleri hakkında yeni gelişme29 Ocak 2018 Pazartesi 16:30
    • FOTO GALERİ
    • Saçlarını kestirmeyen lösemi hastası çocuğu polis ikna etti
    • İşte tek bir el hareketiyle zayıflamanın sırrı
    • Kadirli'de binlerce kişi Mehmetçik için yürüdü
    VİDEO GALERİ
    • Instagram fenomeni uçağı birbirine kattı
    • Baskına uğrayınca seks oyuncağı taklidi yaptı
    • Yıldız Tilbe yine O Ses Türkiye'de dikkatleri üzerine çekti!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti