Ferzan Özpetek'ten Serra Yılmaz filmi için itiraf

Ferzan Özpetek, Serra Yılmaz'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu filmin yapımcılığını üstlendi.

Kadrosunda Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu ve Şükrü Özyıldız'ın yer aldığı Cebimdeki Yabancı filmine ilişkin konuşan "Bu filmin haklarını ilk çıktığı gün aldım. Benden sonra tüm dünya aldı. O yüzden kendimi çok kurnaz hissediyorum. 30-40 kere izledim. Hâlâ da izleyebilirim” dedi.

‘NABIZ ÖLÇÜYORUZ’

Filmdeki ekiple birlikte WhatsApp'ta ‘Telefon Perileri’ isimli bir sohbet grubu kurduklarını anlatan Özpetek, şöyle dedi:

“Her gün mesajlaşıyoruz. Bu yıllarca sürecek. Yaşadığımızı anlıyoruz. Sağlığımızı kontrol ediyoruz. Nabız ölçüyoruz.”