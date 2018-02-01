Ferzan Özpetek: Kendimi çok kurnaz hissediyorum

Yapımcılığını yaptığı Cebimdeki Yabancı hakkında konuşan Ferzan Özpetek, filmin haklarının önceden aldığını söyleyerek "Kendimi çok kurnaz hissediyorum" dedi.

Ferzan Özpetek, İtalyan filmi 'Perfetti Sconosciuti'nin yerli uyarlaması olan ve bu hafta vizyona girecek olan Cebimdeki Yabancı'nın yapımcılığını üstlendi.

Film hakkında konuşan 58 yaşındaki Ferzan Özpetek, “Bu filmin haklarını ilk çıktığı gün aldım. Benden sonra tüm dünya aldı. O yüzden kendimi çok kurnaz hissediyorum. 30-40 kere izledim. Hâlâ da izleyebilirim” dedi.

Film ekibiyle WhatsApp’ta “Telefon Perileri” isimli bir sohbet grubu kurduklarını açıklayan Ferzan Özpetek, “Her gün mesajlaşıyoruz. Bu yıllarca sürecek. Yaşadığımızı anlıyoruz. Sağlığımızı kontrol ediyoruz. Nabız ölçüyoruz” ifadelerini kullandı.