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03.01.2018 15:55

Ferhan Şensoy'dan üzen haber

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Ferhan Şensoy'dan üzen haber
Usta tiyatro oyuncusu Ferhan Şensoy, masadan kalkarken yere düştüğünü bunun sonucu da ayağının kırıldığını belirtti...

Usta tiyatro oyuncusu Ferhan Şensoy geçirdiği bu talihsiz kazayla alakalı Sözcü'den Ömercan Altay'a açıklamalarda bulundu. Ferhan Şensoy, talihsiz olayın başına geldiği gün evde olduğunu ve masadan kalkarken yere düştüğünü bunun sonucu da ayağının kırıldığını belirtti.

5 ŞUBAT’TA AMELİYAT MASASINA YATACAK

Ferhan Şensoy, ayak bileğindeki kırığın ciddi olduğunu ve 5 Şubat günü ameliyat masasına yatacağını açıkladı. Ferhan Şensoy, ameliyat sonrası sağlık durumunun netleşeceğini belirtti.

“MAALESEF OYUNLAR İPTAL OLDU”

Talihsiz bir kaza geçiren Ferhan Şensoy, tiyatro oyuncularını iptal edildiğini ve bunun için üzgün olduğunu belirtti.

FERHAN ŞENSOY KİMDİR?

26 Şubat 1951 yılında Samsun’un Çarşamba ilçesinde doğdu. Ferhan Şensoy‘un annesi Müjgan Şensoy ilkokul öğretmeni; babası Yusuf Cemil Şensoy ise tüccar ve o dönem Çarşamba Belediye Başkanıdır. Ferhan Şensoy, 1980’de oyuncu Derya Baykal ile evlendi, 1989’da kızı Müjgan Ferhan, 1990’da Neriman Derya doğdu; evlilikleri 2004 yılında sona erdi.

 

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