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17.01.2018 17:00

Fenerbahçe'ye genç yıldızından kötü haber

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Fenerbahçe'ye genç yıldızından kötü haber
Sol üst adalesindeki 3 koldan birinde kopma ve kısmi yırtık tespit edilen genç futbolcu uzun süre sahalardan uzak kalacak.

İSTANBUL / DHA - Fenerbahçe'nin dün akşam İstanbulspor'la oynadığı kupa maçında sakatlanarak oyundan alınan genç defans oyuncusu Yiğithan Güveli'nin sol üst adalesinde kopma ve kısmi yırtık tespit edildi. Futbolcunun sahalardan uzak kalacağı tahmini süre henüz net değil ama en az 3 ay ile 6 arasında olacağı ifade ediliyor.

Sarı-lacivertliler, Sparta Rotterdam'a kiralık olarak verdiği genç defans oyuncusu Yiğithan Güveli'nin sakatlık haberiyle sarsılırken, genç oyuncu bu talihsiz sakatlık yaşanmasaydı bu sabah Hollanda'ya uçacaktı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında İstanbulspor karşısında sakatlanarak oyundan çıkan genç savunmacı, teknik direktör Aykut Kocaman'ın kararı ile tecrübe kazanması için Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımına kiralık olarak verilecekti. İki kulüp yeni gelişmeyi aralarında görüşüyor.

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Yiğithan Güveli

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