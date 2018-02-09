Fenerbahçe’ye gelmek istemeyen Lucas Perez’e büyük şok!

İspanya La Liga takımlarından Deportivo La Coruna forması giyen Lucas Perez, taraftarlar tarafından istenmeyen adam ilan edildi.

Sezon başında Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak istediği forvet Lucas Perez, kiralık olarak gittiği Deportivo La Coruna’da istenmeyen adam oldu.

Arsenal’de teknik direktör Arsene Wenger’in planları arasında yer almayan ve Emre Çolak’ın formasını giydiği Deportivo’ya kiralanan Perez, beklenileni veremedi.

Sezon başından bu yana oynadığı 21 maçta sadece 5 gol atan 29 yaşındaki forvet, İspanya’da zor günler geçiriyor.

Perez’in oturduğu evin çevresindeki sokakları spreylerle boyayan taraftarlar, “Lucas, geldiğin yere s….. git” yazarak yıldız futbolcunun kulübü terk etmesini istedi.

Ancak bir mahalle sakini, Perez’in Arsenal’e taşınmadan önce burada oturduğunu, şu anki evinin nerede olduğunu bilmediğini dile getirdi.

2016 yılında Deportivo’dan Arsenal’e 14 milyon euro’ya transfer olan Perez, Londra ekibinde bir türlü kendisini gösterme şansı bulamadı.