  • BIST 113.590
  • Altın 161,553
  • Dolar 3,8298
  • Euro 4,6829
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
10.02.2018 04:05

Fenerbahçe’ye gelmek istemeyen Lucas Perez’e büyük şok!

»
Fenerbahçe’ye gelmek istemeyen Lucas Perez’e büyük şok!
İspanya La Liga takımlarından Deportivo La Coruna forması giyen Lucas Perez, taraftarlar tarafından istenmeyen adam ilan edildi.

Sezon başında Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak istediği forvet Lucas Perez, kiralık olarak gittiği Deportivo La Coruna’da istenmeyen adam oldu.

Arsenal’de teknik direktör Arsene Wenger’in planları arasında yer almayan ve Emre Çolak’ın formasını giydiği Deportivo’ya kiralanan Perez, beklenileni veremedi.

Sezon başından bu yana oynadığı 21 maçta sadece 5 gol atan 29 yaşındaki forvet, İspanya’da zor günler geçiriyor.

Perez’in oturduğu evin çevresindeki sokakları spreylerle boyayan taraftarlar, “Lucas, geldiğin yere s….. git” yazarak yıldız futbolcunun kulübü terk etmesini istedi.

Ancak bir mahalle sakini, Perez’in Arsenal’e taşınmadan önce burada oturduğunu, şu anki evinin nerede olduğunu bilmediğini dile getirdi.

2016 yılında Deportivo’dan Arsenal’e 14 milyon euro’ya transfer olan Perez, Londra ekibinde bir türlü kendisini gösterme şansı bulamadı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray'a sürpriz ziyaret09 Şubat 2018 Cuma 14:24
  • Cenk Tosun için karar verildi09 Şubat 2018 Cuma 13:26
  • Trabzonspor gözüne Gençlerbirliği'ni kestirdi09 Şubat 2018 Cuma 10:46
  • Çinliler çıldırdı! Lionel Messi'ye rekor teklif09 Şubat 2018 Cuma 09:45
  • Galatasaray yarı finalde!08 Şubat 2018 Perşembe 23:50
  • Ampute Milli Takımı Umre'ye gitti08 Şubat 2018 Perşembe 21:19
  • MHK Başkanından Fenerbahçe'ye yanıt08 Şubat 2018 Perşembe 20:50
  • Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım yeniden PFDK'da!08 Şubat 2018 Perşembe 18:34
  • Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu08 Şubat 2018 Perşembe 13:55
  • Le Guen: Baskı işimizin değişmeyen bir parçası08 Şubat 2018 Perşembe 11:48
    • FOTO GALERİ
    • Bella Hadid'den sosyal medyayı sallayan paylaşım
    • Milyarder adamın çok eşli çılgın yaşamı
    • Cinsel içerikli film yıldızı çıkınca polislikten kovuldu!
    VİDEO GALERİ
    • Hüsnü Bozkurt: İşte faşizm budur!
    • Ali Türkşen: 2018 geldikleri gibi gidecekleri yıl olacak
    • Hüseyin Avni Mutlu'dan cezaevi çıkışı ilk açıklama
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti