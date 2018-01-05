Fenerbahçe'den kritik James Nunnally açıklaması

Fenerbahçe asbaşkanı Ozan Balaban 79-74 kazanılan Baskonia Vitoria Gasteiz maçının ardından FB TV’ye açıklamalarda bulundu.

Öncelikle maç içinde talihsiz bir sakatlık yaşayan ve yürekleri ağza getiren James Nunnally’nin sağlık durumu hakkında bilgi veren Balaban, “Maçı kazanmak önemli ama oyuncularımızın sağlığı daha önemli. Biraz önce hastaneden bilgi aldık. Nunnally’nin tomografisi, MR’ı çekildi. Bir sıkıntı gözükmüyor. Önlem olsun diye birkaç saat hastanede kalacak. Vesely’nin de maç içinde bir sakatlığı oldu. Aşil tendonunda gerilme var. Kalinic’in de sakatlığı sürüyor. 2-3 haftaya ihtiyacı var. İnşallah Olimpiakos maçına kadar tüm takım üzerine koyarak devam edecek.” dedi.

Ardından maçla ilgili açıklamalarda bulunan Balaban, “Rakibimizin ligdeki yerine bakıp, aldanmamak lazım. Çok çok iyi takım. İyi defans yaptık. İkinci yarıda hücumda da takım toparlandı. Her gün üzerine koyarak ilerliyoruz. Büyük tecrübemiz var ama 5 tane de yeni oyuncumuz var. Bu sabır işi, kolay değil. Geçen yılki Mayıs’ı unutmak lazım. Taraftarımız bugün biraz geri döndü. Sabırla son maça kadar destek olmak lazım. Yolumuz Belgrad’dan geçecek. Destek ve sabır bekliyoruz. Oyuncumlarımızı tebrik ediyorum.” diye konuştu.