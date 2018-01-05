Fenerbahçe'de korkutan sakatlık!

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş ile Baskonia Vitoria Gasteiz arasında oynanan mücadelede Fenerbahçe forması giyen James Nunnally, korkunç bir şekilde sakatlandı.

THY EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'ta yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

16. haftada Ülker Arena'da oynanan Baskonia maçında Fenerbahçeli James Nunnally hızlı hücumda smaç bastıktan sonra çok kötü bir şekilde yere düştü.

KISA SÜRELİ BİLİNÇ KAYBI YAŞADI

Bilincini kaybeden oyuncu bir anda yerde hareketsiz kalınca yürekler ağza geldi. Ancak korkulan olmadı ve sağlık görevlilerin hemen müdahalesi ile oyuncu kısa süreli bilinç kaybını atlatıp gözlerini açtı.

Yaptığı smacın ardından çok kötü şekilde düşen James Nunnally sedyeyle saha dışına taşındı. Nunnaly'nin hastaneye götürüldüğü ve son durumu ile ilgili gelen ilk haberlerin olumlu olduğu öğrenildi.