Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım hakkında karar verildi!

PFDK, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe hakkındaki kararını duyurdu. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamada Aziz Yıldırım hakkında ceza tayinine yer olmadığı belirtildi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 13.02.2018 tarih ve 50 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.



1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 06.02.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Kulübünün, 07.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı AZİZ YILDIRIM hakkında, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

4- BODRUM BELEDİYESPOR Kulübü başkanı RIZA KARAKAYA hakkında, sporcusuna yönelik hakaret ve tehdit nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



Karar verilmiştir."