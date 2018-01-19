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20.01.2018 02:35

Fenerbahçe Doğuş Anadolu Efes'i yendi

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Fenerbahçe Doğuş Anadolu Efes'i yendi
THY Euro Ligde Fenerbahçe Doğuş, sezonun ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda mağlup ettiği rakibi Anadolu Efes'i deplasmanda da 89-84 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, 7:44 kala 10-0'lık üstünlüğü yakalamayı başardı. Fakat Fenerbahçe Doğuş, kısa sürede geri dönmeyi başararak 05:45 kala skoru 11-9 yaptı. Periyodun ilk 5 dakikalık bölümü de 13-11 Anadolu Efes üstünlüğüyle geçildi. Fenerbahçe, 1:46 kala serbest atış çizgisinden bulduğu isabetlerle 22-22 eşitliği yakaladı. Kalan bölümde de denge korunurken ilk periyot 24-24 sona erdi.

İLK YARI FENERBAHÇE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜ İLE TAMAMLANDI

İkinci çeyreğe Fenerbahçe Doğuş, Melih Mahmutoğlu'nun üst üste gelen üçlük isabetleriyle başladı ve 8:54 kala skoru 24-30 yaptılar. Özellikle Melih Mahmutoğlu'nun etkili oyunuyla çeyreğe çok iyi başlayan Fenerbahçe, ilk 5 dakikalık bölümü 29-41 üstün geçti. Fenerbahçe Doğuş, farkı 13 sayıya kadar çıkarsa da 1:39 kala Anadolu Efes skoru 35-43 yapmayı başardı. Fakat kalan bölümde Melli ile bir üçlük isabeti bulan Fenerbahçe, ilk yarıyı 35-46 önde tamamladı.

Anadolu Efes'te Zoran Dragic ve Toney Douglas 8'er sayıyla ilk yarıda takımlarının en skorer isimleri oldular.

Fenerbahçe Doğuş'ta Melih Mahmutoğlu ürettiği 16 sayıyla ilk yarının en skorer ismi olurken Brad Wanamaker da ilk yarıyı 7 sayıyla tamamladı.

Anadolu Efes, üçüncü çeyreğe 6-0 ile başladı ve 8:26 kala skoru 41-46'ya getirdi. Anadolu Efes'in McCollum ve Stimac ile etkili olduğu çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümü 47-54 geçildi. Fenerbahçe, periyot içinde farkı 13'e çıkardı ve periyot da 57-68 sona erdi.

ANADOLU EFES GERİ DÖNEMEDİ

Anadolu Efes, son çeyreğe Toney Douglas'ın etkili performansıyla iyi bir başlangıç yaptı. Errick McCollum'dan da gelen sayılarla son 2 dakikalık bölüme 75-83 girildi. Anadolu Efes, 26 saniye de 84-89 ile farkı daha da indirmeyi başardı ve 19 saniye kala Fenerbahçe'yi hataya zorlayarak hücum hakkını elde etti. Fakat hücumu değerlendiremeyen Anadolu Efes karşısında kazanan 84-89'luk skorla Fenerbahçe Doğuş oldu.

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