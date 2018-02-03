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04.02.2018 00:10

Fenerbahçe: 2 - Gençlerbirliği: 2

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Fenerbahçe: 2 - Gençlerbirliği: 2
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. 

STAT: Ülker

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Mehmet Topal, Neustadter, Hasan Ali, Oğuz Kağan (Dk. 73 Aatif), Josef, Dirar (Dk. 79 Eljif Elmas), Alper, Valbuena, Soldado (Dk. 63 Fernandao)

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Claro, Palitsevich, Uğur Çiftçi, Issah (Dk. 28 Diallo), Khalili, Ahmet İlhan Özek, Sessegnon, Alper Uludağ (Dk. 24 Deniz Yılmaz), Jailton (Dk. 62 Milinkovic)

GOLLER: Dk. 46 Alper, Dk. 61 Dirar (Fenerbahçe) - Dk. 45 (KK) Dirar, Dk. 69 Milinkovic (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Soldado, Oğuz Kağan, Dirar (Fenerbahçe) - Issah, Palitsevich, Jailton, Claro, Diallo

(Gençlerbirliği)7'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Hasan Ali'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu kaleci Hopf oyun alanının içine çeldi. Hopf'dan dönen topa Soldado'nun yaptığı vuruş direkten oyun alanına döndü.

19'uncu dakikada Hasan Ali'nin pasında ceza alanı solunda topla buluşan Alper'in vuruşunda top kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

31'inci dakikada Valbuena'nın pasında ceza sahası solunda topla buluşan Hasan Ali'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı. 

35'inci dakikada Isla'nın ceza alanı sağ çaprazından kaleye gönderdiği topu Hopf çeldi. Topla buluşan Josef'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlağa savunma geçit vermedi. 

39'uncu dakikada Sessegnon'un kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde topla buluşan Ahmet İlhan Özek'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

45'inci dakikada Jailton'un ortasında topa müdahale etmek isteyen Dirar'ın ters kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

46'ncı dakikada Dirar'ın pasında orta sahanın önünde topla buluşan Alper'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

54'üncü dakikada Sessegnon'un kullandığı korner sonrası savunmadan dönen topla ceza sahası dışında buluşan Khalili'nin vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

60'ıncı dakikada Isla'nın ceza sahası içine yerden gönderdiği pasta topla buluşan Oğuz Kağan'ın şutunu kaleci Hopf oyun alanına çeldi.

61'inci dakikada Valbuena ceza sahası içine gönderdiği top Uğur Çiftçi'den sekti. Dönen topla sol çaprazda buluşan Dirar'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

69'uncu dakikada Ahmet Oğuz'un ortası Mehmet Topal'dan sekti. Altıpas içinde topla buluşan Milinkovic'in sol çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.

80'inci dakikada Alper rakiplerini geçerek topu Valbuena'ya iletti. Valbuena'nın ortasında ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Aatif topu auta gönderdi.

86'ncı dakikada Valbuena'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Fernandao'nun vuruşunda kaleci Hopf topa hakim oldu.

Karşılaşma 2-2  berabere sonuçlandı.

"YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ

Mücadelenin ardından Fenerbahçeli taraftarlar Ülker Stadyumu'nda "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratta bulundu. Ayrıca Sarı-lacivertli taraftarlardan "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" sesleri de yükseldi.

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