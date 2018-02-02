"Feministler yüzünden işsiz kaldık"

Formula 1'de pilotların başlama sinyalini beklediği alanda toplanan hostesler olan grid kızları, pozisyonlarının feshedilmesiyle işsiz kalmalarının ardından tepkilerini sosyal medyada dile getirdi.

Formula 1 yöneticilerinin 'günümüz toplum kurallarına uymayan bir kullanım' gerekçesiyle 2018'de işten çıkardığı grid kızları, feministlere çattı. Twitter'da seslerini yükselten grid kızları, 'kadın hakları savunucuları yüzünden çok sevdikleri bir meslekten oldukları ve işsiz kaldıkları' savını ortaya attı.

Sputnik'in haberine göre, Formula 1'de pilotların başlama sinyalini beklediği alanda toplanan hostesler olan grid kızları, pozisyonlarının feshedilmesiyle işsiz kalmalarının ardından tepkilerini sosyal medyada dile getirdi. F1'in ardından dart ve snooker turnuvalarında da kadın hostes uygulaması kaldırılırken, grid kızlar, kadın hakları savunucularının kantarın topuzunu kaçırmasının kurbanı olduklarını öne sürdü.

“KADIN HAKLARI MÜCADELESİ ADINA BAŞKALARINA NE YAPACAKLARINI SÖYLEMEMELİLER”

Rebecca Cooper ''Kadın hakları için mücadele ettiklerini söyleyen kadınların başkalarına ne yapıp yapmamaları gerektiğini söylemesi gülünç. Bu yüzden bizim sevdiğimiz ve yapmaktan gurur duyduğumuz bir işi durdurmaları saçmalık'' dedi.

“HİÇBİR ZAMAN RAHATSIZLIK HİSSETMEDİM”

​Lauren-Jade Pope,''O feministler yüzünden işimizden edildik. 8 yıllık grid kızıyım ve hiçbir zaman kendimi rahatsız hissetmedim. İşimi seviyorum, sevmeseydim yapmazdım! Kimse bizi bunu yapmaya zorlamıyor! Bu bizim tercihimiz!'' diye sesini yükseltti.

“HİÇBİR ŞEKİLDE İSTİSMARA UĞRAMADIM”

​Hannah Louise ''Bir grid kızıyım, mesleğimi SEVİYORUM, bu iş BENİM TERCİHİM. Şu sıra yaşadığımız mesele, hiçbir şekilde istismara uğramamış insanlar adına istismar eden çok fazla insan olması'' diye yazdı. Louise, Britanya Süperbike Şampiyonası ve Isle Adası Turist Kupası gibi yarışmalarda da aynı kararın alınması halinde yıkılacağını sözlerine ekledi.

“SAYGI GÖRÜYORDUM, ÜCRETİM DOLGUNDU”

​Lucy Stokes ''İşimi seviyorum. Saygı görüyorum, iyi ücret alıyorum ve çalıştığım takımı temsil etmekten gurur duyuyorum. Kimsenin hele feministlerin mesleğimizi yargılamaya hakkı yok. Dürüst olmak gerekirse onlar yüzünden bu kadar çok kadın işsiz kalıyor. Hani nerede eşitlik ve kadınların güçlendirilmesi?'' diye sorguladı.

HOLLYWOOD'DA SİSTEMATİK TACİZLE MÜCADELE KAMPANYASININ ARTÇILARI

Formula'nın grid kızları uygulamasından vazgeçmesi, Hollywood'daki sistematik cinsel saldırı ve istismarın ifşa edilip bununla mücadele edilmesi için başlatılan 'MeToo' ve 'Time's Up' gibi kampanyaların çapının çok genişlemesinin ardından geldi.

ECCLESTONE: KIZLAR ŞOVUN PARÇASI

Formula 1'i 40 yıl yönetmiş olan eski başkan Bernie Ecclestone'dan da grid kızlarına destek geldi. 87 yaşındaki Ecclestone ''Kızlar şovun bir parçası. Bu sporun fanları da ihtişamı, cazibeyi seviyor. (…) Bir Formula 1 aracının önünde duran hoş bir kızın nasıl rahatsız edici bulunabildiğini anlamıyorum" dedi.

“BİRAZ PÜRİTENLEŞTİK Mİ NE”

F1'in merkezinin bulunduğu İngiltere için ''Şu sıra biraz fazla namus taslamaya başlandı'' değerlendirmesini yapan Ecclestone ''Grid kızlarına izin verilmeli, çünkü sürücüler onları seviyor, izleyici onları seviyor, gerisi kimin umurunda. Kızların hepsi güzel giyiniyor. Rolex ve Heineken gibi sponsorların prezentabl olmayan kızlarla işi olmaz ki'' dedi.

Ancak Ecclestone yolsuzluk skandalları kadar cinsiyetçi açıklamalarıyla da tanının bir şöhret. Örneğin IndyCar Serisi'nde yarış birinciliği bulunan tek kadın pilot Danica Patrick hakkında 2005’te ''Bu kızın başarılı olacağını düşünmüyordum. Aslında kadınların, evdeki beyaz eşyalar gibi beyaz renkte giyinmesi gerektiğine dair müthiş bir düşüncem var'' demişti.(oda.tv)