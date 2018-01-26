FEMEN aktivisti yanlış elçiliğin önünde soyundu

Çek Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ı protesto etmeyi amaçlayan Femen aktivisti, yanlışlıkla Slovakya Büyükelçiliği'nin önüne gitti.

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman’ı protesto etmeyi amaçlayan FEMEN aktivisti, yanlışlıkla Slovakya Büyükelçiliği’nin önünde soyundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda AB yanlısı Jiri Drahos’a karşı yarışan mevcut Cumhurbaşkanı Milos Zeman’ı protesto etmeyi amaçlayan Alexandra Nemchinova, sadece bir kot pantolon giyerek ve göğsünde ‘Zeman - aksak canavar’ yazılı şekilde yanlışlıkla Ukrayna’daki Slovakya Büyükelçiliği’nin önünde protestosunu gerçekleştirdi.

"Zeman'ın zaferi Putin'in kazanması anlamına gelecek"

Femen’den protestoya dair yapılan açıklamada, “Zeman’ın zafer kazanması (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in kazanması anlamına gelecek ve Putin’in zaferi de Özgür Çek Cumhuriyeti’nin ölümü olacak” dendi.

Çekya'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerde Rusya yanlısı Zeman yüzde 39, Avrupa Birliği (AB) yanlısı Drahos ise yüzde 26.3 oranında oy alırken; seçimlere katılım ise yüzde 61 oranında kalmıştı. Çek seçim sistemine göre ilk turda hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi durumunda en fazla oyu alan iki aday ikinci turda yarışıyor. Seçimlerin ikinci turu, bugün başladı.