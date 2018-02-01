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01.02.2018 10:30

Fed sonrası dolarda son durum

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Fed sonrası dolarda son durum
Dolar dünkü Fed kararının beklentiler dahilinde gelmesinin ardından güne sakin bir seyirle başladı. Dolar ilk işlemlerin ardından 3.75 TL seviyelerinde dengelendi.

Dolar endeksindeki zayıf görünümden bulduğu destekle görece güçlü bir görünüm sergileyen Türk lirası, Fed kararı sonrası yatay hareket etti.

Kur saat 07:35'de 3.7545'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6695 ve sterlin/TL 5.3365 seviyesinde yer aldı. Euro/dolar ve sterlin/dolar paritelerinde de sırasıyla 1.2420 ve 1.1495 seviyelerinde yatay hareket gözlendi.

Fed kararı sonrası 89.10'a doğru hafif yükselen dolar endeksinde yukarı yönlü hareket kısa sürdü. Endeks bu sabah 88.95 seviyesinde yer aldı.

Öte yandan, Fed'in enflasyonun bu yıl yükseleceğine yönelik beklentisi, 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisini son 4 yıldır ilk kez yüzde 2.75'in üzerine çıkardı. Tahvil faizi bu sabah 2.73 seviyesinde.

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