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01.02.2018 02:20

Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

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Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Fed, merakla beklenen yılın ilk faiz kararını açıkladı. ABD'den gelen son dakika haberlerine göre Fed, faiz değişikliğine gitmedi. Böylece faizlerin sabit tutulması kararlaştırılırken, faiz 1.25-1.50 aralığında kaldı.

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) kritik faiz toplantısı sonuçlandı. Fed toplantısından faizlerin sabit tutulması kararı çıktı. 

Aralık ayındaki son toplantıda yapılan 25 baz puanlık artışla yüzde 1.25-1.50 aralığına yükselen faiz oranı böylelikle değişmedi.

ABD piyasalarında satış baskılarının etkisini artırması ile yüzde 1'i aşan düşüşler görülmüştü. FOMC kararları öncesinde ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,7349 ile Nisan 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, dolar endeksi 89,0-89,6 dar bandındaki dalgalı seyrini devam ettirmişti.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,37, S&P 500 endeksi yüzde 1,09 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,86 değer kaybetmişti.

Analistler, dün başlayan ve kararları bugün açıklanacak, Janet Yellen'ın başkanlığındaki son FOMC toplantısından faiz değişikliği beklemiyordu.

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