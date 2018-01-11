Hypernatremia: kanda sodyum/tuz miktarının artması anlamına gelir. Kan dolaşımında aşırı miktarda tuz bulunduğunda, vücudun diğer yerlerinden, beyin de dahil olmak üzere tuz yoğunluğunu azaltmak için su çekilir. Beyin kendi suyunu kaybederse, küçülür ve kanamaya başlar. Bu nedenle, soya sosu gibi sodyum yönünden zengin besinleri tüketirken ölçülü tüketmek gerekiyor.

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