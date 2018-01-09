Fatmagül 'efsane' olacak

Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisini son olarak İspanyol Atresmedia yayınlamaya başladı.

Sina KOLOĞLU / MİLLİYET Bütün dünyanın konuştuğu dizi"... İçinde birçok televizyon ve radyo bulunduran İspanyol Atresmedia ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisini yayınlamaya başladı. Eğlence kanalı Nova TV’de ilk bölümü geçtiğimiz pazartesi ekrana gelen dizinin tanıtımı, bu cümleyle verildi.

Bizim dizilerin ‘telenovela’ (bunu özellikle belirtiyorum dizi ayrı, bu ayrı) dünyasındaki şöhreti artık tartışılmıyor. Ama bir dizi var ki, neredeyse beş yıldır tek başına efsane olduğu söylenebilir. O bir yana, tüm yerliler bir yana gibi bir durum söz konusu...

Dünyada 80 milyon kişi izledi

Yapım, Latin Amerika’da da yıkmış ortalığı... Peru ve Şili’de yayınlandığı 2014-2015 tarihleri arasında en çok izlenen dizi olmuş. Dünya rakamları da bir başka... Projeyi,

dünyada

80 milyon kişinin izlediği tahmin ediliyor. Bugüne kadar tam 40 ülke televizyonunda yayınlanmış. Nova kanalının da en iddialı dizisi olarak gösteriliyor bu yıl için...

80 bölüm alınmış ve iki sezona bölüştürülmüş. Projenin bu kadar izlenmesinin nedeni, ‘tüm dünya kadınlarının sorunu şiddet üzerine samimi bir bakış sunması’ olarak gösteriliyor.

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