Fatih'in öldüğü Hünkâr Çayırı satılıyor

Nail Çiler, Hünkâr Çayırı’nın 18 Aralık’ta Erzincanlılar Vakfı’na Özel Üniversite kurulması için satıldığını belirterek Gebze kamuoyunu çayıra sahip çıkmaya çağırdı...

Gebze Ticaret Odası’nın (GTO) son meclis toplantısında konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Hünkâr Çayırı’nın 18 Aralık’ta Erzincanlılar Vakfı’na Özel Üniversite kurulması için satıldığını belirterek Gebze kamuoyunu çayıra sahip çıkmaya çağırdı. 195 dönümlük arazinin 133 dönümlük bölümü vakfa verilecek.

Hünkar Çayırı, Fatih Sultan Mehmet'in 3 Mayıs 1481'de hayatını kaybettiği yer olması nedeniyle tarihi değere sahip. Çayır, her yıl birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Kocaeli’nin yerel gazetelerinde yer alan haberlere göre toplantıda, önce Hünkâr Çayırı’nın satışıyla ilgili konuşan Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, “Hünkâr Çayırı geçtiğimiz yıl Mart ayında satışa çıkarılmıştı, buna izin vermeyeceğiz demiştik. Hünkâr Çayırı’nın yanında bir devlet üniversitesi var, buraya verilsin dedik, Fatih enstitüsü yapılmalı dedik, Üniversiteye her şeye katkı sağlıyor dedik. Fatih en önemli kararlarını burada kaldı. Yarın Ankara’da olacağım, Cumhurbaşkanımıza bu konuyu anlatacağım” dedi.

NERDE GEBZE KAMUOYU

Çiler, devamında, “Bazı yerler emanet olarak bırakılır, fayda elde etmek için bırakılmaz. Milli Emlak, Erzincanlılar Vakfı’na Özel Üniversite için 133 bin m2 alanın 18 Aralık’tan verildiğine dair yazıya ulaştık. Nerde Gebze kamuoyu. Bu konuda destek istiyoruz. Daha bir şey gitmedi, tapuda dönüşüm yapılmadı. Biz oranın halka açılmasını istiyoruz. Verilecek yer varsa cephanelik alanında eğitime ayrılmış yer var, orayı verin” İfadelerini kullandı.