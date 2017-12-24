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24.12.2017 22:00

Fatih Ürek’in yıllar önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı

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Fatih Ürek’in yıllar önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı
Fatih Ürek'in 24 yıl önce çıkardığı albümünün kapağı için çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı, sosyal medya yıkıldı. Sanatçının inanılmaz değişimi dikkat çekti.

Şov dünyasının ünlü ismi Fatih Ürek, sık sık yaptırdığı estetik operasyonlarla biliniyor.

Son dönemde kilo verip bambaşka birine dönüşen Fatih Ürek’in 24 yıl önce çıkardığı ‘Yaktı Yaktı’ albüm kapağındaki fotoğrafı sosyal medyada hızla yayılıyor. Ürek’in eski haliyle son görüntüsü arasındaki büyük fark dikkat çekiyor.

Kırmızı rujuyla dikkat çeken ünlü şarkıcının albüm kapağı sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

İşte Ürek’in yıllar önceki hali

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