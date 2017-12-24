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24.12.2017 22:00

Fatih Terim'in Göztepe maçı 11'i belli oldu

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Fatih Terim'in Göztepe maçı 11'i belli oldu
Süper Lig'in sarı-kırmızılı renklere sahip ekiplerinden Galatasaray ile Göztepe, bugün karşı karşıya gelecek. TT Stadı'ndaki maçta iki sarı-kırmızılı ekip 14 yıl sonra rakip olacak.

Göztepe'de Sabri Sarıoğlu görev verilirse ilk kez eski takımına karşı oynayacak. 4. kez Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim ise 1989-90 sezonunda bir süre çalıştırdığı Göztepe'ye bu kez rakip olacak.

Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak.

Galatasaray'da tekrar teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim, 1989-1990 sezonunda bir süre görev yaptığı Göztepe'ye karşı rakip olacak.

Göztepe'de sezon başında takıma dahil olan Sabri Sarıoğlu, forma şansı bulması halinde kariyerinde ilk kez altyapısından yetiştiği Galatasaray'a karşı sahaya çıkacak.

Galatasaray ile Göztepe, bugün İstanbul'da yapacakları maçla Süper Lig'de 14 yılı aşkın süre sonra karşı karşıya gelecek.

İki ekip Süper Lig'de en son, İzmir temsilcisinin küme düştüğü 2002-2003 sezonunda karşılaştı. Tarafların ligdeki son maçı 18 Nisan 2003 tarihinde İzmir'de oynandı ve Galatasaray müsabakada 1-0 galip geldi.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Denayer, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Göztepe: Beto, Sabri , Peybernes, Kosanovic, Tanju, Rotman, Selçuk, Halil, Castro, Gouffran, Jahovic

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