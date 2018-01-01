Fatih Terim’e şok suçlama: “Bu ahlaksızlıktır”

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in menajerler aracılığıyla Brezilyalı futbolcu Vagner Love’a ulaştığını iddia ederek, “Bu ahlaksızlıktır” dedi.

Hasan Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fatih Terim’in futbolcularıyla kendilerinden habersiz bir şekilde transfer için konuştuklarını iddia eden Çavuşoğlu, sert ifadeler kullandı.

“AHLAKSIZCA BULUYORUM”

“Vagner için Beşiktaş’tan bize gelen resmi bir teklif yok. Fikret Orman’la dostluğumuz var. ‘Durumu nedir, nasıl’ diye soruyor ama transfer için kimseyle bir şey konuşmadık. Vagner Love’la Emre Akbaba’yı satmayı düşünmüyoruz.”

Vagner’i, bir tane kulübün tercümanı arıyor. Fatih Terim, benim futbolcumu arattırıyor. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunları ahlaksızca buluyorum. Önce kulübün başkanıyla görüşülür. Teknik direktörün ne haddine.”