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25.12.2017 02:05

Fatih Terim'den maç sonrası flaş açıklamalar

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Fatih Terim'den maç sonrası flaş açıklamalar
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, flaş açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe'yi 3-1 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Terim şöyle konuştu:

"Ali Sami Yen'de beni çok güzel karşıladılar. Seyirciler ve oyuncularım beni çok güzel karşıladılar. İyi ve sıcak bir karşılamaydı. Bu oyuncuların zaferi ve özverisi. Benim iki günde yapacak çok bir şeyim yok, ufak tefek dokunuşlar sadece. Son 7 maçta 4 kez mağlup olmuş bir takımdan bahsediyoruz, bunun adı da Galatasaray. Bir endişe, moral bozukluğu, güven eksikliği, bunların hepsi söz konusu. Galatasaray pek alışık değil buna. 1 sezonda kaybettiği maçı kısa sürede kaybettiği için hayata tesir ediyor."

'Duran toptan gol attık, düşünebiliyor musunuz?'

"Tamer Hoca'yı çok eski tanırım, çok iyi ve diri bir takım yapmış, tebrik ediyorum kendisini. Duran topların en kötüsü ve duran topların en iyisine karşı oynadık ve biz duran toptan gol attık, düşünebiliyor musunuz? İlk yarı açıkçası çok da beklemediğim bir şey görmedim. Bu atmosferde biraz zorlanacaklarını tahmin etmiştim."

Transfer müjdesi

"Gelecekteki Galatasaray'dan bazı pasajlar gösterdik ikinci yarıda. Galatasaray takımı oyunun kontrolünü elinde bulundurmalıdır. Galatasaray takımı kendi kalesinden ileride oynamalıdır. Devre arası bazı eksikleri tamamlayacağız. Sağ ayaklı adamı sol bek oynatıyoruz. Oraya muhakkak bir şey yapmalıyız. İyi bir hazırlık dönemi geçirip, oyunu ileride oynamaya çalışan, sahanın her tarafını kullanan bir takım oluşturabileceğimize inanıyorum. 1-2 eksiğimiz var, benden önce harekete geçmişler zaten."

'Ben Sabri'yi göndermezdim'

"3'lü orta saha başladık ama Belhanda orada olmadı. 2. yarıda biraz daha ileri aldık. Birçok oyuncumuzu daha kazanacağız. Sinan Gümüş'ü, Yasin'i, Selçuk'u kazanmamız lazım. Sabri'ye de sevindim. Galatasaray kendisine hizmet etmiş değerlere sahip çıkmalıdır. Ben olsam, Sabri'yi göndermezdim. Kötü de olsa, burada kalırdı. Büyük camialar, sembolleriyle ayakta kalır."

'Hakan olsa bugün oynayacaktı'

"Zamanımız az. Bazılarını göndereceğiz, bazılarını alacağız. Bunlara çabuk karar vermemiz lazım. Eğer mümkünse, kendi malımızı genç takıma gönderip kullanmak yerine parlatarak göndermekte büyük yarar var. Veririz, vermeyiz ama bizimle beraber olmamız lazım. Oyuncularımızı altyapıya göndermek yerine göndereceksek de parlatarak göndermeyi tercih ederim. Hakan Balta bugün olsa sol bekte oynayacaktı. Onu bugün burada gördüğüm için mutluyum, 12 yıl bu takıma hizmet etmiş bir isim. Keza De Jong da öyle, aramızda olacak, kendi malınızı kötüleyerek olmaz."

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