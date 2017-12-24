Fatih Terim galibiyetle başladı

NTV- Süper Lig 17. haftasında Galatasaray kendi sahasında Göztepe'yi 3-1 yendi. Galatasaray'ın yeniden başına geçen Fatih Terim takımıyla ilk maçına çıktı. Galatasaray'ın gollerini Rodrigues, Yasin ve Maicon attı.
Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de 14 yılı aşkın süre sonra yeniden karşı karşıya geldi.
Göztepe, 9. dakikada Jahovic'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
Rodrigues'in 20. dakikadaki golüyle Galatasaray beraberliği yakaladı: 1-1
Yasin'in 53. dakikada attığı golle Galatasaray 2-1 öne geçti.
Maicon'un serbest vuruştan attığı golle Galatasaray farkı 2'ye çıkardı: 3-1
Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaray bu galibiyetle puanını 35'e çıkardı ve 2. sıradayer aldı.
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