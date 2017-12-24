  • BIST 111.099
  • Altın 156,073
  • Dolar 3,8121
  • Euro 4,5104
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -5 °C
25.12.2017 02:05

Fatih Terim galibiyetle başladı

»
Fatih Terim galibiyetle başladı
Süper Lig 17. haftasında Galatasaray kendi sahasında Göztepe'yi 3-1 yendi.

NTV- Süper Lig 17. haftasında Galatasaray kendi sahasında Göztepe'yi 3-1 yendi. Galatasaray'ın yeniden başına geçen Fatih Terim takımıyla ilk maçına çıktı. Galatasaray'ın gollerini Rodrigues, Yasin ve Maicon attı.
 

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de 14 yılı aşkın süre sonra yeniden karşı karşıya geldi.

Göztepe, 9. dakikada Jahovic'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Rodrigues'in 20. dakikadaki golüyle Galatasaray beraberliği yakaladı: 1-1

Yasin'in 53. dakikada attığı golle Galatasaray 2-1 öne geçti.

Maicon'un serbest vuruştan attığı golle Galatasaray farkı 2'ye çıkardı: 3-1

Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 35'e çıkardı ve 2. sıradayer aldı.

 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray’ın eski yıldızı intiharın eşiğinde!24 Aralık 2017 Pazar 11:49
  • Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçı sona erdi23 Aralık 2017 Cumartesi 21:30
  • Tümer Metin'den Şenol Güneş'e yanıt!23 Aralık 2017 Cumartesi 20:44
  • Şenol Güneş sessizliğini fena bozdu!23 Aralık 2017 Cumartesi 19:36
  • Beşiktaş puansız döndü23 Aralık 2017 Cumartesi 18:45
  • İşte El Clasico'nun galibi23 Aralık 2017 Cumartesi 17:10
  • Trabzonspor Genel Kurulu’nda gerginlik23 Aralık 2017 Cumartesi 15:36
  • Galatasaray Genel Kurulu'nda kaç üyenin oy hakkı var ?23 Aralık 2017 Cumartesi 15:30
  • Okan Buruk: Hücum hattını mutlaka güçlendireceğiz23 Aralık 2017 Cumartesi 13:35
  • Beşiktaş'tan gece yarısı transfer bombası23 Aralık 2017 Cumartesi 09:52
    • FOTO GALERİ
    • Anoreksiya hastası olmuştu, son hali görenleri şaşırttı!
    • 'Ayla' filminin kamera arkası
    • Bu kuyruğu görenler inanamadı!
    VİDEO GALERİ
    • Kemal Kılıçdaroğlu CHP Eskişehir İl Kongresi'ne katıldı
    • Erdoğan'ın üzerine atlayınca ortalık karıştı! İşte o görüntü
    • Hurdaya dönen otobüsten sağ çıktı!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti