Fatih Terim: "Çok büyük çapta bir proje düşünüyorum"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın kamp yaptığı tesislerde gerçekleştirilen röportajda kamp dönemi ve hedefler hakkında son bilgileri aktaran teknik direktör Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:



"ZAMANIMIZ KISA, YAPACAĞIMIZ İŞ ÇOK"



"Geldiğimiz günden itibaren burada seyircimiz hava alanından itibaren bizi yalnız bırakmadı. Kaldığımız Sueno Hotels Deluxe'e de davet ve hizmetleri için teşekkür ediyorum. Artı mükemmel bir sahada antrenman yapıyoruz. Her şey çok güzel gidiyor. Bildiğiniz gibi iki gün içinde Göztepe, Buca maçlarına hazırlandık. İyi atlattık. Ayın 7'sinde toplanmak üzere 8'i antrenmanlara başlamak kaydıyla program vardı. Ben de ona uymak istedim. Oyunculara daha önce tebliğ edilmişti. Tam takım toparlandık. 2- 2-1 antrenman şekliyle devam ediyoruz. Mekan bizim tanıdığımız bir mekan. Bazı alışkanlıkları ve tutumları değiştirmek için, sisteme uydurmak için arkadaşlarımla beraber mutlak efor sarf ediyoruz. Oyuncuları konsantre etmek çok önemli. Bir yandan fizik kaliteleri belirli bir düzeye getirirken, mental olarak da bazı şeyleri anında halletmek istiyoruz. Bunu içinde sistem de var. Zamanımız kısa yapacağımız iş çok. Bu da onlardan biri."



"FERNANDO ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ARAMIZA KATILACAK"

"Çok şükür hiçbir sıkıntı yok. Fernando'nun geçen dönemden kalan bir sakatlığı var. Kendisiyle konuştum. O da önümüzdeki hafta inşallah daha hazır olup bize katılacak. Onun dışında ciddi bir sakatlığımız zaten yok. Fernando da fitness'ta çalışıyor."



"GENÇLERİN OTURMAKTANSA OYNAMALARINDA FAYDA VAR"



"Tarık ve Emrah'ın oynamasını istediğim için, kendilerine burada çok şans veremeyeceğim için böyle bir karar aldım. Zaten de Jong geldiğimde yoktu. Onun da kendi yoluna gitmesi için sakınca görmedim. Genç oyuncuların burada yedek kalıp oturmaktansa oynamasında fayda var. Oynayanları da bizzat izleyen bir ekibimiz var. Sadece kiralık oyuncularımızı takip edecek. 1-2 oyuncumuza da böyle bir teklifte bulunabiliriz."



"MUKAVELEYİ OYUNCU UZATIR"



"Mukaveleyi oyuncu uzatır, devamını oyuncu sağlar. Yeni mukavele istiyorsa, Galatasaray'da kalmak istiyorsa, zaten bunu belli eder biz de kimseye hayır demeyiz. Başkanımız, yönetimimiz hep beraber otururuz. Bunu da oyuncu sağlar."



"BENİM İÇİN AVANTAJ MEKANI BİLMEK"



"Zorluklar oldu. Zorluk olmadan olmaz bu işler. Benim için avantaj olan mekanı bilmek. Evimdeyim. Türk futbolunun içindeyim zaten. Dışarda olmakla içerde olmak arasında çok büyük fark var. İçerde seyrederken yaşarsınız. Kendi kafanızda notlar koyarsınız sırayla. Oyucunun yeteneğiyle, karakteriyle, maçla... Herkesin bir karnesi vardır. Dışardan çok başka görünür. Dışardan çok iyi bir takımız... İtirazımız yok. Ama maalesef aldığımız sonuçlar bunla doğru orantılı değil. Sadece iyi izlemekle olmuyor. İyi olmak için birçok unsurun bir araya gelmesi lazım. Ben o maçları (Göztepe, Buca) kazanmamız gerektiğini oyuncularıma izah ettim. Herkese de teşekkür ettim. Benim çok fazla bir katkım yok. İkinci maçın 11'ini değiştirmek bana ait. Ama onun dışında çok fazla bir şey yapmadım."



"ADRESİ GALATASARAY OLARAK GÖSTERDİK"



"Hagi ile konuştum. Zaten devamlı konuşuyorum. Bizim takımla oynayalım mı dedi, oynayalım dedim. Zaten Galatasaray'a hizmet etmiş, tutkuyla Galatasaray'a sarılmış başarılı arkadaşlarımıza toplanma yeri olarak adresi Galatasaray olarak gösterdik. Bizim burada kısa bir sürede hem hazırlık maçı oynamamız lazım, oyun felsefemizi yerleştirmek adına hem de fiziği en iyi seviyeye getirip ikinci yarıya hazır olmamız lazım. Bir hazırlık maçı daha oynayabiliriz. Dönmeyeceğiz İstanbul'a. Buradan İzmir'e gideceğiz. Belki de maç günü İzmir'e gideceğiz. Sonra İstanbul'a döneceğiz. 1-2 gün sonra da Kayseri'ye gideceğiz."



"BELKİ BİR SÜRPRİZ YAPABİLİRİZ"



"Artık arası deresi kalmadı. Oyuncuya ihtiyacınız olabilir veya oyuncu verebilirsiniz. Ben genel olarak vereni fazla, alanı az tarafı tercih ediyorum. Sol bekimiz yok dedim zaten. Onun arayışları içindeyiz. Gecikiyor ama en iyisi olması adına... Benden evvel geliştiği için başkan ve yönetici arkadaşlarımın uğraşlarını biliyorsunuz zaten. Asamoah'ın olma ihtimali zayıf gibi görünüyor. Alternatif bakıyoruz. İstiyoruz ki bizim isteğimize, sistemimize, ekonomimize uygun olsun. Ve Galatasaray taraftarının hoşuna gidecek, fark yaratacak bir oyuncu istiyoruz. Bu kolay bir şey değil. Arkadaşlarımızla ben burada kamp içinde profesyonellerle beraber şu anada dünyanın her tarafını tarıyoruz. Diyalogdayız. En kısa zamanda getirmek istiyoruz. Devre arası çok fazla transfer doğru durmuyor. Herkes de iyi giderken kendi oyuncusunu niye versin? Belki 1 dedik, belki 2 olabilir. Ancak 3'ü geçmez. Önce ihtiyacımızı karşılamak istiyoruz. Önce sol bek. Sonra belki kendi teknik heyetimizin kafasında bir şey var. Belki bir sürpriz yapabiliriz."



"MEVCUT OYUNCULARIMIZIN PERFORMANSINI YUKARI ÇEKMEK BAŞTA GELEN KONU"



"Mesajı açık verdim. Biz sol bek alabiliriz. Seyircimiz bundan memnun olabilir. Başka yere de alabiliriz. Bu inanın bana mevut oyuncularımızın performansını tavana vurdurmaktan önemli değildir. Mevcut oyuncularımızın performansının yukarı çekip çok daha iyi performans vermelerini sağlamak bizim için başta gelen önemli bir konudur. Şuraya kadar onlar getirmiştir bundan sonra da onlara aittir. Ağırlık da onlardadır. Onların hepsi de ayı ayrı iyi oyunculardır. Gelirken başkan bana 'Galatasaray'ın sana ihtiyacı var dediği zaman ben bir kadroya bakıyım, ekonomi ne durumda, verdik mi, ödedik mi, 5-6 eksiğimiz var' demedim. Kayıtsız sözsüz geldim. Kadro neyse onla götürmek mecburiyetinde olduğumuzu biliyorum. Dolayısıyla mevcut takımıma zaten güveniyorum. Yeni transfer hepsi onlar olur."



"HAKAN BALTA'YI YENİ TRANSFER OLARAK GÖREBİLİRİZ"



"Hakan Balta'yı da bu anlamda yeni transfer olarak görebiliriz. Hakan ilk yarıda kadronun dışında kalmış. Ama orada bir sağ ayaklı oynatmaktansa sol ayaklı Hakan'ın alternatif noktada kalmasından yanayım. Eğer bir yabancı sol bek alacaksak yabancı oyuncu göndermemiz gerekiyor. Prosedür gereği koyamıyoruz. 1-2 oyuncu da gidebilir. Bizde her şey oturulur ve anlatılır. Kendilerine dışarıdan duyduğunuz herhangi bir şeye rağbet etmeyin dedim. Bizde son durumlar böyle."



"ADİL OLMAK EN ÖNEMLİ MESELELERDEN BİR TANESİ"



"Donk hepimizin Kasımpaşa'dan bildiği orta sahanın ortası, stoper oynayan fiziği iyi, tekniği yüksek, oyun zekası olan meziyetli bir oyuncu. Ben de kendisine o Donk'u istediğimi söyledim. Beklentim var. Fernando sakatlandı. Alternatifini de Fernando'nun yaratmaması lazım. Donk var ama orada bir de Selçuk var. Selçuk belki orta sahanın üç yerinde de oynar ama.. Benim kendi anlayışım hep beraber oynamamak. Sahaya 11'den fazla oyuncu çıkaramazsınız. Sezonu doğru rotasyonlarla götürürseniz böylece herkes kendini önemli hisseder, herkesin hakkına düşen kaplama alanında ekonomik bölünme olur. 20+3 bana yeter dedim yönetime. Ben her oyucuyu kullanma niyetindeyim. Herkesi aynı ölçüde kullanamazsınız muhakkak. Kupa'da devam eden Galatasaray, ligde devam eden Galatasaray'da herkese şans gelecektir. Mühim olan benim onlara bu şansı verdiğim zaman bu şansın doğru kullanılmasıdır. Adil olmak en önemli meselelerden bir tanesidir. Ben mutlu olmalarını istiyorum. Mutlu olmayan hiçbir insan gerçek performansını veremez, verse de yüksek olmaz. 30 sene önce de ilk söylediğim oyuncularıma oynadıklarınızdan zevk alın. Sahada da hem oynayacağız hem eğleneceğiz. Kaybettiğimiz zaman da bunun duygusunu yaşayacağız. Biz insanız. Bunu anladıktan sonra mesele yok. Şans veremediğim ya da az süre alacak oyuncular için de direkt kendilerine oynama imkanı sağlamayı düşündüğümüz için bazılarını gönderdik. 1-2 arkadaşımızı da gönderebiliriz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ben sizi alıyorum, imzalıyorsunuz Galatasaray olarak... Hatta bir şey olursa profesyonel hayat diyorsunuz Ama ben de sizi bir an geldiğinde dürüstçe ifade ederek, güzel açıklayarak, size saygı duyarak söyleyebilmeliyim. Burada önemli ola o mesafeyi koruyabilmek. Bu önemli bir meziyettir. Her zaman güzel duygular içinde ayrılınmalı..."



"ÇOK BÜYÜK ÇAPTA BİR PROJE DÜŞÜNÜYORUM"



"Taffarel ile konuştum zaten. Ayın 18'inde maçtan sonra burada. Lige hazırlıyoruz onu. Benden rica etti böyle bir izin verdik. Eski ekibimizi aldık. İki tane diğer arkadaşımızı da çağırdım. Hasan Şaş ve Ümit Davala Taffarel benleyken, Levent Hocamız milli takımdaki yardımcımla beraber güzel bir uyum sağladılar. Levent de çok kariyerli, iyi olan çok karakterli çok çalışkan iyi bir yardımcımdır. Bu sefer değişik bir proje var kafamda. Altyapıdan yine bir şey çıkmıyor. Galatasaray'ın altyapısından her zaman bir şey çıkmıştır. Yine çıkmalıdır. Onun için de oraya çok büyük çapta proje düşünüyorum. Yeni futbolu bırakmış antrenör diplomalarını almaya aday, almış Necati'yi çağırdım, Gökhan'ı çağırdım. Onlarla konuştum. Dedim ki bizim çok paramız yok ama itibarımız, prestijimiz her zaman var. Onlar da biz böyle bir şey talep etmiyoruz bu bizim için gururdur dediler. Lisanslarına göre altyapıda onlara görev vereceğim. Elmander de Cumartesi günü büyük ihtimalle burada olacak. Onunla da konuşacağım. Daha da var. Kafamdaki projelerden bir tanesi onlar normal takımlarını çalıştırırken Necati ile Elmander'in haftada bir gün de bizim atak oyuncularımızı çalıştırmalarını istiyorum. Santrforlarımızı çalıştırsınlar. Ben onlara 1-2 hafta drill'ler veririm sonra da zaten santrforunuz bakalım neye ihtiyaçları var gibi... Böyle kafamda bir şey var. Böylece ileride Galatasaray'a daha çekirdekten yetişmiş, tecrübeyi almış yeni antrenörler de kazandırmış olabiliriz. Onların da olup olmayacağını söyleyeceğiz zaten. Necati, Gökhan ve Elmander'in yaklaşımı beni mutlu etti. Yoğunluğu bir atalım. Florya'ya elimizi attık tamam da yoğunluğu bir atalım tam manasıyla birçok şeyi değiştireceğiz. Galatasaray'a 1996'da geldikten sonra 22 yıl olmuş... O zaman zarfında Emre ile başlayan diğer oyuncularla devam eden Arda'lar, Sabri'ler, Emre'ler.... Bunun arasında birçok oyuncu var. Çıkarmaya alışkın bir kulüpten bahsediyoruz. Görmeyince... Burada bir tane yok. Sormadım değil sordum. Galatasaray'dan hep çıkmıştır, çıkmalıdır. Bu yüzden oraya çok önem veriyoruz. En kısa zamanda da bu projemizi hayata geçireceğiz."



"STADIMIZDA BOŞLUKLAR OLMASINI KABUL ETMİYORUM"



"Açıkçası Galatasaray'ın puantaj durumu ne olursa olsun bizim stadımızda herhangi bir maçta boşluklar olmasın kabul etmiyorum. Ligse Cuma, Cumartesi Pazar'ımız; kupaysa Çarşamba'mızı, Perşembe'mizi oraya ayırmalıyız. Bizim en güzel günlerimiz onlarla sahada paylaştığımız günler. Seyircisiz bu işin hiçbir esprisi yok. Taraftar olmadan siz olmazsınız. Geçen gittiğimde hesaplara göre 47 bin 500 ortalama. Biz oynarken onlar da orada mutlu olmalılar ki bu birliktelikten; bu tarafa sinerjiler, enerjiler gelmeli. Galatasaray tribünlerinin hiç boş kalmamasını dilerken, biz Arsenal'den, Schalke'den arkada kalmamalıyız. Biz onlardan çok daha büyük taraftara sahibiz. Muhakkak takımın saha içindeki performansı önemlidir. Seyirciyle beraber gider-gelir bu diyalog. En kötü zamanımızda onlara ihtiyaç var. Onların yapacağı oradan tedavi çok önemli. Ben ne dedim? Beni kırmayacaklarını bildiğim için çok emin konuşuyorum. Bazı oyunculara tepki gösterdiler ama ben koyduğum zaman onlar bir şey demezler. Söylememe gerek kalmadı tek kelime etmediler. Benim mesajımı alırlar. Sonuçta hepimizin ortak noktası Galatasaray. İnşallah biz de onlara layık şekilde oynayacağız. Oyucularıma güveniyorum. Ortaya çok güzel bir şey çıkacak inşallah."



"SEYİRCİMİZİN GURUR DUYACAĞI BİR TAKIM OLMASI ÇOK ÖNEMLİ"



"İkinci yarı çok daha mücadelesi yüksek bir ortamda olacağımız kesin. Şampiyon adaylarının çok olacağı da kesin Bütün takımlara canı gönülden başarılar diliyorum. İnşallah hepimizin istediği gibi kavgasız, gürültüsüz bir lig olur. Yukarı taraf sonuna kadar götürecek diye düşünüyorum. Yok diye düşündüğümüz takımlar birkaç maç alıp başkalarının önüne geçebilir. Bu da otomatik olarak ligin çok daha heyecanlı olmasını sağlar. Biz bütün takımlara saygı duyuyoruz. Hepsine sevgiyle hayırlı bir yıl diliyoruz. Kim nasıl oynarsa oynasın bizim ne yapacağımız çok önemli. Rakip takımları analiz ederiz. Bilgi de veririz. Bizim tarafımızın ne yapacağı, ortaya koyacağı performans, seyircimizin gurur duyacağı bir takım olması çok önemli. Bütün takımlara saygı duyuyoruz, bizim de herkesin saygı duyduğu beğeni ile izlediği bir futbol ortaya koyma niyetimiz net."