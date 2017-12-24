Türk Telekom Stadı’nda oynanan maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. İki takım Süper Lig’de en son 18 Nisan 2003’te karşılaşırken, stadı dolduran binlerce Galatasaray taraftarı Fatih Terim’e sevgi gösterilerinde bulundu.
Galatasaray’da Igor Tudor’un görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna 4’üncü kez oturan Fatih Terim, alkışlar eşliğinde stada çıktı.
Galatasaray ile en son 22 Eylül 2013’te Beşiktaş maçında sahaya çıkan tecrübeli teknik adam, stadı dolduran binlerce taraftarın tezahüratları eşliğinde yerini aldı. Terim, taraftarın sevgi gösterilerine tribünlere giderek karşılık verdi.
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