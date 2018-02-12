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12.02.2018 17:40

Fatih Tekke'nin yeni takımı belli oldu

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Fatih Tekke'nin yeni takımı belli oldu
SPOR Toto 1. Lig'de üst üste 3. mağlubiyetini Elazığspor'a 1-0 yenilerek alıp düşme potasından kurtulamayan Denizlispor, Reha Erginer'den boşalan teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'yi getirdi.

Bu sezon yine düşme hattındaki rakiplerden Grandmedical Manisaspor'da da 13 resmi maçta görev yapan genç teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Yeşil-siyahlılarda başarılı olacağını belirten Tekke, "Denizlispor'un kaliteli bir kadrosu var. Bulunduğumuz konumdan bir an önce kurtulacağız" diye konuştu.

Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerinde Boluspor ve Kayseri Erciyesspor'da da çalıştı. Kurtuluş hattının 7 puan gerisine düşen Denizlispor, Tekke yönetiminde ilk kez bu hafta Akın Çorap Giresunspor deplasmanına çıkacak.  

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