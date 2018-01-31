Fatih Portakal'dan Erdoğan'a: Allah herkese akıl vermiş

Medyafaresi.com Özel Haberi - Fox Ana Haber Spikeri Fatih Portakal, Türk Tabipler Birliği gözaltılarına tepki gösterdi.

Fox Ana Haber Spikeri Fatih Portakal, Türk Tabipler Birliği (TTB) gözaltılarına tepki gösterdi. Türk Tabipler Birliği'nin 11 yöneticisi için gözaltı kararı verilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Portakal herkesin aynı düşünemeyeceğinin altını çizdi.

Portakal şunları söyledi:

"Umarım bir adım ötesi olmaz. Siz neyi kastettiğimi anladınız. Tutuklanmadan bahsediyorum. Ülkeyi yönetenler kendi düşüncelerimizde olmalarını bekliyorlar. Ben ne düşünüyorsam sen de öyle düşün mantığıyla yaklaşıyorlar. Bu olabilir mi? Mümkün bir şey mi? Yapabilir misiniz?

Eğer o düşünceye aykırıysanız bu düşünceyi düşünüp ifade de ediyorsanız sinirlendiriyorsunuz yönetenleri. Kızdırırıyorsunuz, öfkelendiriyorsunuz ve sizi hain ilan edebiliyor, terörist ilan edebiliyor. Şöyle düşünmüyor yöneten: Olabilir, bu da farklı bir düşüncede.

Başta Erdoğan olmak üzere diyor ki: Hayır benim gibi düşünecekler. Ben ne düşünüyorsam onun gibi düşünecekler.. Hayır! Herkese Allah akıl vermiş fikir vermiş. Siz beğenirsiniz beğenmezsiniz."