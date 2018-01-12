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12.01.2018 12:40

Fatih Portakal'a ölüm tehdidi ile ilgili son dakika gelişmesi

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Fatih Portakal'a ölüm tehdidi ile ilgili son dakika gelişmesi
Fatih Portakal'a tehdit mesajına istenen ceza belli oldu.

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) Gazeteci ve sunucu Fatih Portakal ile Fox TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ve kanalın genel müdürü Cenk Soner'i, televizyona ait WhatsApp ihbar hattına attığı mesajlarla tehdit ettiği belirtilen  22 yaşındaki  Y. M.  hakkında yürütülen soruşturma  tamamlandı. "Zincirleme halinde tehdit"  suçundan 7,5 aydan 3,5 yıla kadar hapis cezası istenen Y.M.'nin "Bir anlık öfkeyle  mesajları attım. Yaptığımdan pişmanım"  şeklindeki ifadesi de iddianamede yer aldı.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 18 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Fox TV'ye ait '0....' numaralı whatsApp ihbar hattına saat 19.47 sıralarında Y.M.'nin kullandığı '0....' numaralı hat üzerinden "Açık tehdit ediyorum. Fatih Portakal'ı öldüreceğim. Bir de Fox TV'nin sahibini. Böyle bir vatan hainini hala çalışıyor,  diye. Her biriniz ölümü kendi kıyametiniz olacak" şeklinde açıkca tehdit içerikli mesaj gönderdi. Müştekiler Fatih Portakal, Doğan Şentürk ve Cenk Soner de söz konusu ölüm tehditi mesajı üzerine  şikayetçi oldu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da şikayet üzerine soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİ YILMAZ M: BİR ANLIK ÖFKE İLE BU BU MESAJLARI ATTIM

Pendik'teki evininde gözaltına alınan Y.M. ifadesinde hakkındaki suçlamayı kabul ederek, "Bir anlık öfkeyle bu mesajları attım. Fatih  Portakal ve  diğer kanal yöneticilerini şahsen tanımam. Bir husumetim yok. Yaptığımdan pişmanım. Bu işi bana yaptıran başka bir kimse yok" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Şüpheli Y.M. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TARAFLAR ARASINDA UZLAŞMA SAĞLANAMADI, İDDİANAME DÜZENLENDİ

Savcılık, söz konusu "tehdit" suçunun uzlaşma kapsamında bulunması nedeniyle dosyayı Uzlaşma Bürosu'na yolladı. Ancak taraflar arasında bir anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine savcılık hazırladığı iddianamede, şüpheli Y.M. hakkında "Zincirleme  halinde tehdit" suçundan 7,5 aydan 3,5 yıla kadar hapis cezası istedi.  İddianame kabul edilirse şüpheli Y. M. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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