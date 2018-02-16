  • BIST 116.979
  • Altın 164,350
  • Dolar 3,7598
  • Euro 4,7116
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
16.02.2018 12:00

Fatih Altaylı'yı kızdıran yorum!

»
Fatih Altaylı'yı kızdıran yorum!
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, köşesinin altında yorum yaparak kendisini eleştiren bir okuruna yanıt verdi.

Fatih Altaylı “Bir gazetecinin iyi bir gazeteci olup olmadığına kim karar verir? Sen her konuda ahkâm keserken ben de sana bu soruyu soruyorum.” şeklinde yorum yapan okuruna "Eğer beni okuyorsan ben iyi bir gazeteciyim" diye yanıt yazdı.

İşte Fatih Altaylı'nın kaleminden okuru ile arasında geçen polemik:

BAŞARI
YAZILARIMIN, Youtube kanalımın, Habertürk’te yayınlanan videolarımın altındaki yorumları ve okurların, izleyicilerimin mail’lerini mutlaka okurum.

Doğru düzgün bir fikir içerenleri ciddiye alır, bazılarını yanıtlar, küfür, hakaret ve saçmalıklarla dolu olanlara ise güler geçerim.

Bunları da buraya pek taşımam.

Ancak dün gördüğüm bir “sözde yorumu” buradan yanıtlamak istiyorum.

Bir okur mealen şöyle yazıyor:

“Bir gazetecinin iyi bir gazeteci olup olmadığına kim karar verir? Sen her konuda ahkâm keserken ben de sana bu soruyu soruyorum.”

Doğru bir soru.

Yanıtı ise yorumu yazanda gizli.

“Beni sürekli okuyup bana yorum yazma ihtiyacı hissettiğine göre ben iyi gazeteciyim.”

Aslında yanıt daha da basit.

Okunan, yazdığı sorunlarla ilgili sonuç alabilen, haber veren, öngörülerinin önemli bir bölümü doğru çıkan gazeteci, iyi gazeteci sınıfına girebilir.

Hele hele dijital çağda kimin ne kadar okunup ne kadar izlendiği çok rahatça ölçülebilirken bu soru anlamsız hale geliyor.

Bu okur bana bu eleştiriyi yaparken Özbek’i korumak istiyorsa o da ölçülebilir bir durum.

Başkanlığı döneminde kulübe sportif bir başarı yaşatamadıysan...

Kulübün borçlarını kendinden önceki dönemlerin tümüne eşit miktarda artırdıysan...

Kulübe ait şirketin zararlarını 10’a katladıysan... Sürekli yalan söylüyorsan...

Bir canlı yayında söylediklerini bir başka canlı yayında inkâr ediyorsan...

Ve seçilmek için yaptığın baskın seçimde bile seçilmiyorsan...

Başarısızsındır!
 

Yazının tamamını Habertürk'ten okumak için TIKLAYIN

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adalet Nöbeti'nde 46. hafta: Direnmek gerek15 Şubat 2018 Perşembe 16:37
  • RTÜK, Atatürk'e hakaret eden çocuk programa ceza vermedi!15 Şubat 2018 Perşembe 14:09
  • Hadise'den RTÜK hamlesi: Bu kez...15 Şubat 2018 Perşembe 10:33
  • Fikret Ercan'dan üzücü haber15 Şubat 2018 Perşembe 10:18
  • CNN Türk'ün mutlu günü!15 Şubat 2018 Perşembe 08:32
  • RTÜK'ten Çukur’a Sevgililer Günü’nde 'öpüşme' cezası15 Şubat 2018 Perşembe 08:31
  • Özkök: Gazetecileri serbest bırakmanın tam havası...15 Şubat 2018 Perşembe 08:24
  • ABD, Menbiç’te Türk askeriyle mi savaşacak?15 Şubat 2018 Perşembe 08:16
  • Gülse Birsel: İşte şehitlere en büyük saygısızlık bu olur!14 Şubat 2018 Çarşamba 22:38
  • PKK’dan 13 yıl yatan yandaştan skandal İlker Başbuğ yorumu14 Şubat 2018 Çarşamba 20:55
    • FOTO GALERİ
    • Bu adaya sadece yetişkinler girebiliyor
    • Dünyada asla göremeyeceğiniz 5 yasaklı yer
    • İşte Şeyma Subaşı'nın özendiği dünyaca ünlü model
    VİDEO GALERİ
    • Bahçelievler'de beyaz eşya mağazasında soygun
    • Cihangir Cami'nde korkutan yangın
    • Kadıköy'de feci kaza: 2 yaralı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti