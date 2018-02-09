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09.02.2018 15:40

Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'ya yalı göndermeli Ege Adaları yanıtı!

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Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'ya yalı göndermeli Ege Adaları yanıtı!
HaberTürk'te Didem Arslan’ın sunduğu 'Türkiye'nin Nabzı' programına katılan Gazete Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Ege adalarının tartışıldığı programda '18 keçinin otladığı kaya parçası için savaş mı yapalım' ifadelerini kullandı.

Alçı'nın bu sözlerine tepkiler gecikmedi. En sert tepkilerden biri ise Fatih Altaylı'dan geldi. Altaylı, aynı kendisi ile aynı gazete yazan Alçı'ya verdiği yanıtta, Rasim Ozan Kütahyalı-Nagehan Alçı çiftinin oturdukları yalıya gönderme yaptı ve "Doğu’da, Güneydoğu’da uğruna binlerce şehit verdiğimiz dağların bazı bölgelerinde keçi bile otlamıyor. Ama keçilerin bile çıkamadığı o dağlarda evlatlarımız ölüyor. Uğruna savaşılacak vatan parçasında ille de yalı olması gerekmiyor!" diye yazdı.

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İşte Fatih Altaylı'nın Alçı'ya yanıt verdiği o satırlar:

Gazetemiz yazarı Nagehan Alçı, televizyonda talihsiz bir fikir zikretti.

 Ege’deki bazı küçük adacıkların Yunanlılar tarafından oldubittiye getirilerek işgal edildiği iddia edilince Alçı, “Üzerinde üç-beş keçi otlayan kaya parçacıkları için savaşalım mı yani?” deyiverdi.

 Bir ülkenin toprağına sahip çıkması için ille de üzerine bir müteahhit tarafından site mi yapılmış olması gerekiyor!

 Alçı “Öyle bir işgal yok” deseydi bu tartışılabilirdi.

 Ama bu sözü tartışılmaz bile.

 Nagehan kardeşim gidip gördü mü bilmiyorum ama ben çok gittim.

 Doğu’da, Güneydoğu’da uğruna binlerce şehit verdiğimiz dağların bazı bölgelerinde keçi bile otlamıyor.

 Ama keçilerin bile çıkamadığı o dağlarda evlatlarımız ölüyor.

 Uğruna savaşılacak vatan parçasında ille de yalı olması gerekmiyor!

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