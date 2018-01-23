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23.01.2018 21:00

Fatih Altaylı'dan Arda Turan'a tavsiye: Çenen değil ayakların çalışsın

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Fatih Altaylı'dan Arda Turan'a tavsiye: Çenen değil ayakların çalışsın
"Arda maça ağırlığını koyacak bir oyun sergilemedi"

Habertürk yazarı Fatih Altaylı Bloomberg HT kanalında yayınlanan Spor Saati programında Süper Lig'e Başakşehir formasıyla geri dönen ve Bursaspor mücadelesinde ilk maçında golle buluşan Arda Turan'ın performansını, ‘’Arda’nın golü çık şıktı ama maça ağırlığını koyacak bir oyun sergilemedi’’ sözleriyle değerlendi.

Arda’nın yapılan eleştirilere sosyal medyadan cevap vermemesi gerektiğini belirten Altaylı, ‘’Ona laf yetiştireceğim, buna sosyal medyadan bir şey söyleyeceğim falan bıraksın bunları. Madem bu kadar baskı var. Bu baskılara karşı üstün hale gelmenin tek yolu bu. Çenesi değil ayakları çalışsın’’ dedi.

Altaylı’nın Arda Turan hakkında yaptığı açıklama şöyle:

Arda iyi başladı. Oyunda çok etkin miydi dersen ben maçı %100 konsantrasyon ile seyrettim desem yalan olur. TV açıktı ama misafirlerim vardı. Bir yandan da maçı izledim. Bir dakikadan sonra da izlemedim. Söylediklerimi bu yüzden ölçülü karşılamak lazım. Arda, maça ağırlığını koyacak bir oyun sergilemedi. Golü çok şıktı. Fakat benim Arda'ya bir abisi olarak uyarım olacak. Ona laf yetiştireceğim, buna sosyal medyadan bir şey söyleyeceğim falan bıraksın bunları. Madem bu kadar baskı var. Bu baskılara karşı üstün hale gelmenin tek yolu bu.

Arda, dünya bilimine katkıda mı bulundu? Uzaya roket mi fırlattı? Arda Turan, niye Arda Turan oldu? Barcelona neden 50 milyon Euro'ya yakın bir parayı ona verdi? Çünkü futbol oynadığı için... O yüzden biz Arda Turan'ın fikirlerini ve yaşadığı çekişmeleri merak etmiyoruz. Arda, kibirinden dolayı eleştirilmiyor. Söylediği laflardan dolayı eleştirilmiyor. Arda, kendisinden beklenen düzeyde futbol oynamadığı için eleştiriliyor. Bunlara verilecek cevap kalemle, kağıtla, facebook'la, twitter'la verilmez. Ayakların çalışacak, çenen değil. Parmaklarınla klavyede çalışmayacaksın, ayaklarınla sahada çalışacaksın. Aslan gibi oyna, takımını yapabiliyorsan şampiyon yap. Ölmediğini kanıtla herkese... Sezon sonunda da konuşacak bir şey yok dersin, konuyu kapatırsın. O yüzden de ben Arda'nın yerinde olsam çenemi kapatırım, oyunuma bakarım. Arda'nın fikir adamı olarak muazzam bir adam olduğunu düşünmüyoruz. Belki vardır ama biz bilmiyoruz. Demek ki sen bırak gevezeliği, futbol oyna. Gevezeliği senin arkandan yapanlar, senin futbolun karşısında susmak zorunda kalacaklar. Nokta!''

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