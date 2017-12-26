Fatih Altaylı KHK'ya neden tepki verdiğini böyle açıkladı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yeni KHK'daki skandal maddeye tepki gösterdi.

Fatih Altaylı, ‘15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması’ için hareket eden sivillere yargı zırhının kaldırılmasına tepki gösterdi. Altaylı, "Çok açık ki, burada ya kanunun lafzı ruhunun önüne geçmiş ya da bilerek kanuna böyle bir “ruh” üflenmiş." dedi.

Fatih Altaylı'nın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

Kötü ruh

“BÖYLE bir kanun hükmünde kararname olur mu?” dediği zaman bir gazeteci arkadaşım, “Olmaz tabii. Yanlış okumuşsundur, yanlış anlamışsındır” dedim.

Bir de ahkâm kestim.

“15 Temmuz günü darbe girişimine karşı görev alanları kurtarmaya çalışıyorlardır. Bunu yayıp genel bir kural hale getirmezler.”

Çünkü geçen ay çıkarılan ve “15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari ve cezai sorumluluğu doğmaz” diyen KHK’yı biliyordum.

Sonra değişikliği okudum.

Şöyle bir ek getirilmiş: “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.”

Buna niye mi tepki gösteriyorum.

Çünkü bu toplumsal çatışmaya “açık çek” vermektir.

“Bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması” demek, çok ama çok geniş bir durumdur.

Bu “silahlı” veya “silahsız” milislerin önünü açmaktır.

Bu, yarın öbür gün olabilecek herhangi bir demokratik eylemin bile “darbe teşebbüsü” veya “teşebbüsün devamı” şeklinde yorumlatılıp “evde zor duran” kesime, “Vur, kır, parçala, bu maçı kazan” demektir.

Ve çok açık bir biçimde, Allah göstermesin başarılı bir darbe sonunda gücü eline geçirenlerin de kendi destekçilerini korumak için kullanabilecekleri bir düzenlemedir.

Çok açık ki, burada ya kanunun lafzı ruhunun önüne geçmiş ya da bilerek kanuna böyle bir “ruh” üflenmiş.

Ancak bu “kötü” bir ruhtur.

O gün güçlü kimse, onun hukukunu koruyacak bir yazım tarzıdır.

Maksat 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele edenleri korumak ise bu yasaya çok açık ve sınırlı biçimde koyulabilir.

Ötesi farklı bir anlam ifade eder.